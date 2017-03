Die Spvg Schonnebeck, als Favoritr beim SV Hönnepel-Niedermörmter angetreten, musste sich am Sonntag mit einem 0:0-Unentschieden zufriedengeben.

Hönnepel gelang ein Achtungserfolg gegen den Favoriten aus Schonnebeck. Im Hinspiel hatte sich der SV Hö-Nie als keine große Hürde erwiesen und mit 0:4 verloren.

Die Spvg Schonnebeck nahm nach dem letzten Spiel keine Änderungen in der Startelf vor. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaft lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Kevin Barra von Schonnebeck den Platz. Für ihn spielte Stephan Jasberg weiter (50.). Was der Hergang der ersten Hälfte angedeutet hatte, bestätigte der Verlauf des zweiten Durchgangs – auf Tore hoffte man an diesem Tag vergebens. Die Teams gingen mit einer Nullnummer auseinander.

Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der SV Hönnepel-Niedermörmter ungeschlagen ist. Hönnepel bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 17. Im Sturm des SV Hö-Nie stimmt es ganz und gar nicht: 27 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen.

Die Spvg Schonnebeck baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. An der Abwehr des Gasts ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 24 Gegentreffer musste Schonnebeck bislang hinnehmen. Nächster Prüfstein für den SV Hönnepel-Niedermörmter ist der SC Kapellen-Erft auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:00). Die Spvg Schonnebeck misst sich zur selben Zeit mit dem FC Kray.