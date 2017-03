Vor einer wahren Herkulesaufgabe steht Genc Osman Duisburg am kommenden Samstag.

Schließlich gastiert mit der SF Hamborn 07 der Ligaprimus der Bezirksliga Niederrhein 5. Duisburg musste sich am letzten Spieltag gegen DJK Vierlinden mit 1:3 geschlagen geben. Hamborn dagegen tritt mit breiter Brust an, wurde doch 08/29 Friedrichsfeld zuletzt mit 1:0 besiegt. Nachdem die Duisburger im Hinspiel eine knappe 0:1-Niederlage gegen die Löwen einstecken musste, soll es im Rückspiel erfolgreicher laufen.

Die Zwischenbilanz von Genc Osman Duisburg liest sich wie folgt: zwölf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Mit 40 Punkten auf der Habenseite steht der Gastgeber derzeit auf dem vierten Rang. Offensiv kann Duisburg in der Bezirksliga Niederrhein 5 kaum jemand das Wasser reichen, was die 61 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Die SF Hamborn 07 scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende 22 Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche. Nicht wenige Mannschaften der Liga fragen sich mittlerweile, was man gegen den Gast (22-0-0) noch ausrichten kann. An der Hintermannschaft von Hamborn ist kaum ein Vorbeikommen, erst 14-mal war der Defensivverbund machtlos. Keine Mannschaft der Bezirksliga Niederrhein 5 weist bis dato einen besseren Wert auf.

Die Offensive der Duisburger kommt torhungrig daher. Über zwei Treffer pro Match markiert Genc Osman Duisburg im Schnitt. Duisburg hat diesmal mit der Löwen eine unangenehme Aufgabe vor sich. Die Hamborner Löwen ist auf fremden Plätzen noch immer ungeschlagen und belegt in der Auswärtsstatistik den ersten Platz. Die Duisburger geht eindeutig als Außenseiter in die Partie. Im Verlauf der Saison holte Genc Osman Duisburg nämlich insgesamt 26 Zähler weniger als die SF Hamborn 07.