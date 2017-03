Gegen die SuS Waltrop musste sich die SF Stuckenbusch am Sonntag mit einer 0:0-Punkteteilung begnügen.

Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Stuckenbusch. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen. Im Hinspiel hatte Waltrop die Oberhand behalten und einen 4:1-Erfolg davongetragen.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei der SF Stuckenbusch Schleume und Helwig für Ganiu und Mlodoch aufliefen, starteten bei der SuS Waltrop Greger, Köster und Noltemeier statt Adam, Dirmeier und Kühl.

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Bis zur ersten personellen Änderung, als Justin Jerichow Jan Meier ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (59.). Nachdem auch die zweite Hälfte ohne Tore verstrichen war, trennten sich Stuckenbusch und Waltrop schließlich mit einem torlosen Unentschieden.

Die SF Stuckenbusch blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus. Sicherlich ist das Ergebnis für den Gastgeber nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam die SuS Waltrop auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Trotz eines gewonnenen Punktes fällt der Gast in der Tabelle auf Platz neun. Der Angriff ist bei Waltrop die Problemzone. Nur 27 Treffer erzielte die Waltrop bislang. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Stuckenbusch zu Blau Gelb Schwerin, gleichzeitig begrüßt die SuS Waltrop die Spvgg Herten auf heimischer Anlage.