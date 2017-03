SuS Stadtlohn sammelt mit dem 2:0-Sieg gegen die Reserve von SC Paderborn 07 drei wichtige Punkte im Spiel zweier Kellerkinder.

Vor dem Match ging man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften aus. Nach 90 Minuten hatte schließlich Stadtlohn die Nase vorn. Das Hinspiel hatte der Gastgeber bei Paderborn mit 2:0 für sich entschieden.

SuS Stadtlohn nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Hilgemann, Roßmöller und Worms statt Cakiroglu, Schücker und Aydin. Auch der SCP II tauschte auf fünf Positionen. Dort standen Schallenberg, Safonov, Karimani, Mannek und Ruck für Dogan, Safonov, Salokat, Nitsch und Majic in der Startformation.

In der 25. Minute verwandelte Michael Roßmöller vor 160 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:0 für Stadtlohn. Mit einem Tor Vorsprung für SuS Stadtlohn ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In Durchgang zwei lief Marcel Salokat anstelle von Sergio Taveira Pinto für SC Paderborn 07 II auf. Cihan Bolat schoss die Kugel zum 2:0 für Stadtlohn über die Linie (70.). Letztlich konnte sich Paderborn nicht aus dem Abstiegssog befreien. Gegen SuS Stadtlohn bekam man die Grenzen aufgezeigt.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Stadtlohn deutlich. Insgesamt nur acht Zähler weist SuS Stadtlohn in diesem Ranking auf. Stadtlohn bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, sieben Unentschieden und zehn Pleiten. SuS Stadtlohn macht in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem 16. Platz.

Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher der SCP II aktuell nur Position 17 bekleidet. Aufgrund der Niederlage befindet sich der Gast weiter im Hintertreffen. SC Paderborn 07 II rangiert nun auf einem direkten Abstiegsplatz. Im Sturm von Paderborn stimmt es ganz und gar nicht: 21 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. ASC 09 Dortmund tritt am kommenden Sonntag bei Stadtlohn an, der SCP II empfängt am selben Tag TuS Erndtebrück.