Auf Tore warteten die Zuschauer in der Partie zwischen Union Lüdinghausen und dem FC Nordkirchen vergeblich.

Am Ende stand es immer noch 0:0. Die Vorzeichen standen auf Sieg zugunsten von Lüdinghausen. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der Gastgeber der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel hatte der Aufsteiger bei Nordkirchen mit 3:2 für sich entschieden.

Lüdinghausen startete mit zwei Änderungen in diese Partie. Für Autering und Görlich liefen diesmal Mainka und Höning auf. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Sven Görlich in der 62. Minute für Chidera Odum eingewechselt wurde. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen Union Lüdinghausen mit Nordkirchen kein Sieger ermittelt.

Union Lüdinghausen blieb auch im sechsten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus. Trotz eines gewonnenen Punktes fällt Lüdinghausen in der Tabelle auf Platz fünf.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim FC Nordkirchen noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Ein Punkt reicht Nordkirchen, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit nun 24 Punkten steht der FC Nordkirchen auf Platz 13. Die Ausbeute der Offensive ist bei Nordkirchen verbesserungswürdig, was man an den erst 30 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Während Union Lüdinghausen am kommenden Sonntag den FC Overberge empfängt, bekommt es der FC Nordkirchen am selben Tag mit Westfalia Wethmar zu tun.