Wenn Roussel Ngankam trifft, dann nur im Doppelpack. Das war bereits gegen Köln II und Siegen so. Nun auch beim 2:2-Remis gegen Rot Weiss Ahlen.

Dennoch gab es für den 23-Jährigen am Ende keinen Grund zum Feiern. Zu groß war die Enttäuschung über die beiden vergegebenen Führungen gegen die abstiegsbedrohten Wersestädter. Und so musste der in Bafang geborene Deutsch-Kameruner erst einmal sichtbar um Fassung ringen, bevor er nach der Partie sprechen konnte. "Ich bin einfach unglücklich, wie das Spiel verlaufen ist", sagte Ngankam mit gebrochener Stimme.

Wir müssen definitiv unsere Chancen besser nutzen! Roussel Ngankam

Dabei war es eigentlich sein Tag. In der ersten Hälfte wurde er mustergültig von Marcel Platzek bedient und musste den Ball einfach nur ins leere Tor einschieben, beim zweiten Treffer nutzte er einen Riesenpatzer von Sascha Kirschstein, der übrigens in der gemeinsamen Zeit 2009/10 die Nummer eins im Ahlener Zweitligator vor RWE-Torwarttrainer Manuel Lenz gewesen ist, als der 36-Jährige vollkommen ungestüm aus dem Kasten stürmte, den Ball unterlief und Ngankam sicher einköpfte. Beide Führungstreffer konnte RWE jedoch nicht über die Zeit retten. Ngankam: "Es ist ärgerlich. Wir wollten drei Punkte holen, das haben wir nicht geschafft."

Schon am Freitag geht es für Rot-Weiss Essen zum nächsten Team aus der unteren Tabellenhälfte. Dann gastiert der RWE in Verl. Was man großartig besser machen musste, wusste der ehemalige deutsche U-Nationalspieler im Endeffekt auch nicht so genau.

Aber: "Wir müssen definitiv unsere Chancen besser nutzen. Wir kreieren viele, aber machen davon zu wenig. Irgendwann kriegst du dann halt hinten einen rein." Zumindest das wäre nach der Vielzahl an ausgelassenen Hochkarätern beim 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf II, beim 1:1 in Rödinghausen und nun auch beim 2:2 gegen Rot Weiss Ahlen ein Anfang.