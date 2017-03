Auf vier Positionen hat MSV-Trainer Ilia Gruev seine Mannschaft vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt umgestellt.

Die erfreuliche Nachricht: Branimir Bajic steht wieder auf dem Platz. In seinem ersten Rückrunden-Einsatz trägt der Bosnier auch gleich die Kapitänsbinde. Zuvor vertrat ihn Kevin Wolze, der in Kiel noch von Beginn an spielte, sitzt zunächst auf der Bank. Das gilt auch für Martin Dausch, Zlatko Janjic und Thomas Blomeyer.

Dafür spielen neben Kapitän Bajic Dan-Patrick Poggenberg, Andreas Wiegel und Stanislav Iljutcenko.