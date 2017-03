Sang- und klanglos schied der FC Schalke 04 Anfang des Monats beim FC Bayern München aus dem DFB-Pokal aus.

Kleiner Trost für alle Schalker: Im Gegensatz zu den Spielern auf dem Rasen konnten die Fans auf den Rängen offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen – auch beim Gegner.

So finden die Ultras der Schickeria München in ihrem Südkurvenbladdl-Onlinemagazin anerkennende Worte für den Auftritt der Schalker im Gästeblock, auch wenn sie dazu einen Vergleich ziehen, den man in Gelsenkirchen wohl nicht allzu gerne hört: „Gemeinsam mit der anderen Ruhrpottszene aus Dortmund sind deren Auswärtsauftritte momentan vermutlich das Beste, was man sich in der Bundesliga anschauen kann“, heißt es von den Münchner Ultras.

„Das fängt damit an, wie geschlossen der Block betreten wird und sich der Stimmungskern sofort vernünftig Platz verschafft und geht weiter mit einer breiten Palette an guten Liedern, die bei Sieg und Niederlage gesungen werden können. Dass daran dann auch noch ein Großteil der Auswärtsfahrer selbst bei einer klaren Niederlage Gefallen findet, kommt dann noch obendrauf“, adelt die Schickeria den Auftritt der Schalker und verbindet das Lob sogleich mit einer selbstkritischen Aussage: „Auf blöd gesagt, alles besser als bei uns.“

Mit dem eigenen Auftritt zeigen sich die Münchner Ultras nämlich weit weniger zufrieden. So habe es neben einigen Highlights immer wieder „Phasen der Eintönigkeit und Espritlosigkeit“ gegeben.

Auch wenn sich die Fans der Königsblauen für die anerkennenden Worte der Rivalen nichts kaufen können: Nach dem deutlichen Pokalaus dürfen sie sich nun immerhin über einen klaren Sieg auf den Rängen freuen.