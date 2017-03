Am Donnerstag trifft Rot-Weiss Essen auf VfL Bochum 1848. Anstoß ist um 18:30 Uhr.

Rot-Weiss Essen erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 4:3 als Verlierer im Duell mit Borussia Mönchengladbach hervor. In der Liga musste sich VfL Bochum 1848 jüngst mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Gegen FC Schalke 04 holte die Elf ein 2:2. Im Hinspiel hatte VfL Bochum 1848 die Nase vorn und feierte einen knappen 2:1-Sieg. Zu den vier Siegen und vier Unentschieden gesellen sich bei Rot-Weiss Essen zwölf Pleiten. Der Gastgeber ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr Rot-Weiss Essen bisher ein. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Rot-Weiss Essen: Von den insgesamt 16 Punkten wurden immerhin elf Punkte auf heimischem Boden geholt. Als zuverlässiger Vollstrecker tritt bei Rot-Weiss Essen Jason Ceka in Erscheinung. Der Torjäger hat bereits sieben Treffer auf seinem Konto.

Das bisherige Abschneiden von VfL Bochum 1848: 14 Siege, drei Punkteteilungen und drei Misserfolge. Der Gast rangiert mit 45 Zählern auf dem vierten Platz des Tableaus. Vor allem die Offensivabteilung von VfL Bochum 1848 muss Rot-Weiss Essen in den Griff kriegen. Im Schnitt trifft der Gegner mehr als zweimal pro Spiel. Bricht Rot-Weiss Essen den Bann und gewinnt nach acht sieglosen Spielen endlich mal wieder drei Punkte? Das wird gegen VfL Bochum 1848 auf jeden Fall eine schwere Aufgabe! Vier Siege und ein Remis stehen dort in der jüngsten Bilanz. Zum Ende der Saison wird Rot-Weiss Essen noch einmal alle Kräfte mobilisieren müssen, um Punkte mitzunehmen. Gegner VfL Bochum 1848 steht in der Tabelle sieben Positionen besser da.