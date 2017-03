SSVg Velbert 02 empfängt TSV Meerbusch. Velbert musste sich am letzten Spieltag gegen Ratinger Spvg Germania 04/19 mit 0:2 geschlagen geben.

Im letzten Spiel war für TSV Meerbusch nur ein Unentschieden drin. Im Hinspiel hatte die SSVg auswärts einen 1:0-Sieg davongetragen. Schwere Wochen liegen hinter dem Gastgeber. Nur vier Punkte fuhr man in den letzten fünf Spielen ein. Um den vierten Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig. Das bisherige Abschneiden von SSVg Velbert 02: elf Siege, fünf Punkteteilungen und fünf Misserfolge. Velbert kann die nächste Aufgabe optimistisch angehen: Auf eigenem Platz wusste man bislang zu überzeugen (6-3-2). Wer die SSVg besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 19 Gegentreffer kassierte SSVg Velbert 02. Auf die Abschlussqualitäten des Angreifers Patrick Adam Dytko kann sich Velbert verlassen. Der Stürmer schlug in dieser Spielzeit bereits siebenmal zu.

Nur einmal ging TSV Meerbusch in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld. Drei Siege, acht Remis und zehn Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Lediglich zehn Punkte stehen für TSV Meerbusch auswärts zu Buche. Mit 17 gesammelten Zählern hat TSV Meerbusch den 16. Platz im Klassement inne. Dieses Spiel wird für TSV Meerbusch sicher keine leichte Aufgabe, da die SSVg 21 Punkte mehr aus den bisherigen Spielen zu Tage förderte.