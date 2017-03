Diese Woche ist VfR Krefeld-Fischeln zu Gast. Es steht ein „Sechs-Punkte-Spiel“ für Sportfreunde Baumberg auf dem Programm.

Gegen VfB 03 Hilden kam Sportfreunde Baumberg im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (3:3). VfR Krefeld-Fischeln dagegen gewann das letzte Spiel und hat nun 31 Punkte auf dem Konto. Sportfreunde Baumberg hatte im Hinspiel bei VfR Krefeld-Fischeln die Nase klar mit 3:0 vorn gehabt. Die letzten Resultate von Sportfreunde Baumberg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien. Mit 29 Zählern aus 21 Spielen steht der Gastgeber momentan im Mittelfeld der Tabelle. Weit vorne in der Torjägerliste der Oberliga Niederrhein mischt Robin Hömig mit. Der Akteur von Sportfreunde Baumberg schlug bereits zwölfmal zu.

VfR Krefeld-Fischeln verlor in den letzten Wochen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte ein. Die Torjäger des Gasts sind Kevin Breuer mit zwölf Toren und Stefan Linser, der acht Treffer erzielte.

Besonderes Augenmerk sollte VfR Krefeld-Fischeln auf die Offensive von Sportfreunde Baumberg legen, die im Schnitt über zweimal pro Match ein Tor erzielt. Die Saison von Sportfreunde Baumberg verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt verbucht Sportfreunde Baumberg acht Siege, fünf Unentschieden und acht Niederlagen. Nach 21 ausgetragenen Partien ist das Abschneiden von VfR Krefeld-Fischeln durchschnittlich: zehn Siege, ein Unentschieden und zehn Niederlagen. Sportfreunde Baumberg liegt VfR Krefeld-Fischeln dicht auf den Fersen und könnte VfR Krefeld-Fischeln bei einem Sieg in der Tabelle überholen. Sportfreunde Baumberg bekommt es mit einer harten Nuss zu tun. In der Fremde weiß VfR Krefeld-Fischeln bislang zu überzeugen. Mit Sportfreunde Baumberg spielt VfR Krefeld-Fischeln gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe – zumindest lässt der Blick auf die aktuelle Tabellenlage der beiden Mannschaften dies vermuten.