Am Sonntag trifft TuS Hattingen auf DJK Arminia Bochum. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt von TuS Hattingen ernüchternd.

Gegen FC Altenbochum kassierte man ein 2:4. Nichts zu holen gab es beim letzten Ligaauftritt, als sich DJK Arminia Bochum auf eigener Anlage mit 0:2 SV Herbede geschlagen geben musste. DJK Arminia Bochum verbuchte im Hinspiel einen Erfolg und brachte einen 2:1-Sieg zustande. Elf Siege und zwei Remis stehen neun Pleiten in der Bilanz von TuS Hattingen gegenüber. Auf die eigene Heimstärke ist Verlass. Der Gastgeber holte daheim bislang sieben Siege und zwei Remis. Zu Hause verlor man lediglich zweimal. Mit 35 gesammelten Zählern hat TuS Hattingen den sechsten Platz im Klassement inne.

In den letzten fünf Spielen schaffte DJK Arminia Bochum lediglich einen Sieg. Zu den fünf Siegen und sieben Unentschieden gesellen sich beim Gast zehn Pleiten. Auswärts ist der Knoten noch nicht geplatzt: Erst neun Punkte holte DJK Arminia Bochum. DJK Arminia Bochum hat 22 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang 16. Die formschwache Abwehr, die bis dato 59 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von DJK Arminia Bochum in dieser Saison. Das interne Torranking von DJK Arminia Bochum führt Christian Wieschnewski mit sieben Treffern an.

Die Hintermannschaft von DJK Arminia Bochum ist gewarnt, im Schnitt trifft die Offensivabteilung von TuS Hattingen mehr als zweimal pro Spiel ins Schwarze. DJK Arminia Bochum steht vor einer schweren Aufgabe, schließlich lief die bisherige Saison von TuS Hattingen bedeutend besser als die von DJK Arminia Bochum.