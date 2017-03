Im Nachholspiel des 21. Spieltags reist Alemannia Aachen am Mittwochabend (19 Uhr) zur TSG Sprockhövel. Die Partie findet aus Sicherheitsgründen in Hagen statt.

„Ich hoffe, dass wir aus dem Bonn-Spiel gelernt haben“, entgegnet Fuat Kilic der Frage, ob nach einem Heimsieg nun wieder ein Rückschlag zu befürchten sei. Zumindest von der Tabellenkonstellation her gehen die Schwarz-Gelben beim Schlusslicht als Favorit ins Spiel. Allerdings warnt Aachens Trainer davor, den Gegner zu unterschätzen. Die TSG ging in lediglich drei ihrer bislang zehn Regionalliga-Heimspiele als Verlierer vom Feld. „Sprockhövel verfügt über eine gute Mentalität. Die Mannschaft gibt sich nicht auf und konnte auch gegen Schalke II überraschen.“

Gegen die massive Defensivausrichtung der Gastgeber wird für die Alemannen sicherlich Geduld gefragt sein. Vor einer Fünferabwehrkette agierten zuletzt vier Mittelfeldspieler und ein Stürmer. Die Aachener erwarten ein auf Konter ausgelegtes Spiel. „Wir müssen auf einen Gegner gefasst sein, der viel überspielen wird“, so Kilic. „Wir müssen weiträumiger spielen, mit schnellen Verlagerungen und direktem Spiel in die Spitze“, fordert der Fußballlehrer von seinen Schützlingen. Für „Klein-Klein-Spiel“ dürften die Platzverhältnisse in Hagen ohnehin nicht geschaffen sein.

Personell gibt es im Vergleich zum Heimsieg über Wuppertal nur wenige Änderungen im Aufgebot. Dennis Dowidat (Leistenbruch), Senol Ak (Rücken), Florian Rüter (Muskelzerrung) und Pascal Nagel (Bluterguss) sind weiterhin nicht einsatzfähig. David Pütz trainiert nach einem Infekt zwar wieder mit dem Team, ist aber noch keine Option für den Kader. Während Jerome Propheter nach einer Gelbsperre wieder mitwirken kann, ist diesmal Neco Khalil Mohammad aufgrund der fünften Verwarnung zum Zusehen gezwungen. Gedankenspiele, seine Mannschaft taktisch etwas anders auszurichten, hat Fuat Kilic vor dem Abschlusstraining am Dienstagabend noch nicht abgeschlossen.

Für die TSG Sprockhövel und Alemannia Aachen ist es das zweite Aufeinandertreffen in einem Ligaduell. Das Hinspiel auf dem Tivoli endete torlos. Im Vorverkauf wurden in Aachen rund 100 Karten abgesetzt. Insgesamt rechnet die Alemannia mit der Unterstützung von gut 200 Anhängern.