Die Lücke zwischen Profi- und Amateursport im Fußball klafft immer weiter auseinander, aber die Begeisterung für Deutschlands beliebteste Sportart ist nach wie vor ungebrochen.

Der FC Schalke 04 lebt seine soziale und gesellschaftliche Verantwortung gegenüber dem Amateursport bewusst. Deshalb spendet Schalke hilft! mit finanzieller Unterstützung des Hauptvereins 57.000 Euro an den Fußballkreis Gelsenkirchen, Gladbeck, Kirchhellen.

Ziel ist es, mit Einzelspenden von je 1000 Euro nachhaltige Projekte in allen 57 angeschlossenen Fußballvereinen zu fördern. „Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung in der Region bewusst, die Förderung des Amateursports in Gelsenkirchen und in der Umgebung ist uns deshalb ein besonderes Anliegen“, erläutert Peter Peters, Schalkes Vorstand Finanzen und Organisation, die Projektidee. „Unsere Spenden sollen den Vereinen helfen, ihre nachhaltigen Projekte erfolgreich zu entwickeln und umzusetzen. Jetzt sind wir gespannt auf die konkreten Ideen.“ Bewerben sollen sich möglichst alle 57 Vereine des Kreises mit einem eigenen Projekt. Der Kreativität der Vereine sind kaum Grenzen gesetzt.

Das Thema der nachhaltigen Entwicklung hat viele Facetten, es kann die Qualifizierung von Personal ebenso bedeuten wie Investitionen in Infrastruktur oder Nachwuchsförderung. Die Verantwortlichen im Bereich des Amateursports blicken dem Projekt positiv entgegen und hoffen auf eine mögliche Signalwirkung, die vom Engagement der Knappen ausgehen könnte. „Die Kooperation zwischen dem FC Schalke 04 und dem Fußballkreis 12 Gelsenkirchen, Gladbeck, Kirchhellen ist auf einem sehr guten Weg. Schalke nimmt seine Verantwortung für den Amateurfußball sehr ernst und lässt uns nicht im Regen stehen. Das ist ein richtiges und wichtiges Signal auch für andere Bundesligisten, sich im Amateurfußball zu engagieren“, betont Christian Fischer, Vorsitzender des Fußball- und Leichtathletikkreises Gelsenkirchen, Gladbeck, Kirchhellen. „Ich bedanke mich im Namen des gesamten Kreises für diese großartige Form der Unterstützung. Die Vereine sind jetzt am Zug, uns förderwürdige Projekte zu nennen.“

Die Bewerbungen sind einzureichen unter schalkehilft@schalke04.de. Die Frist zum Einreichen der Ideen endet für die Vereine am 31.05.2017. Zeitraum für die Umsetzung der Projekte ist die Saison 2017/2018.