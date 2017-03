Wenn am Mittwochabend (19 Uhr) das Regionalligaspiel zwischen Rot Weiss Ahlen und dem SC Wiedenbrück angepfiffen wird, dann steht ein echter Überlebenskampf auf dem Programm.

Für Ahlen ist es nach dem 1:0-Sieg über Fortuna Düsseldorf II das nächste Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Bei einem weiteren Erfolg hätten die Münsterländer wieder realistische Chancen auf den Ligaverbleib. "Wenn wir verlieren, wird es nicht leichter. Ein Sieg würde uns zusätzliche Kräfte geben. Das ist ein verdammt wichtiges Spiel", sagt Erhan Albayrak, Ahlens Coach.

Eine Partie von hoher Bedeutung ist es auch für Alfons Beckstedde, dem Trainer des SC Wiedenbrück. Denn trotz des 2:1-Erfolges in Bottrop gegen den FC Schalke 04 II scheint der Haussegen an der Rietberger Straße schief zu hängen. Hätte Wiedenbrück gegen Schalke verloren, wäre Beckstedde seinen Job wohl schon am Samstag losgeworden. Mit dem Dreier konnte sich der Landwirt aus Vellern aber in die nächste Woche retten. Bleibt abzuwarten, wie lange SCW-Boss Burckhard Kramer noch an Beckstedde, der spätestens im Sommer von Westfalia Rhyners Trainer Björn Mehnert abgelöst wird, festhält. "Es gibt immer mal unterschiedliche Auffassungen und verschiedene Bewertungen. Das gehört auch im Fußball dazu. Es stört mich nicht. Ich mache meine Arbeit und befasse mich nicht damit. Ich will Punkte einfahren in Ahlen. Das ist das Einzige, was jetzt zählt", wird Beckstedde im "Westfalen-Blatt" zitiert.

Während die Ahlener auf die gesperrten Nurettin Kayaoglu (Gelb-Rot-Sperre) und Emre Yesilova (Gelbsperre) sowie die verletzten Jan Klauke (Meniskusverletzung), Max Machtemes (muskuläre Probleme) und Andre Witt (Bänderriss) verzichten müssen, wird Beckstedde im Kampf um seinen Trainerjob ohne Innenverteidiger Robin Twyrdy (Gelbsperre) sowie dem verletzten Jeffrey Volkmer auskommen müssen. Zudem sind die Einsätze von Carsten Strickmann (Prellung an der Stirn), Pierre Merkel (Muskelverletzung) und Stipe Batarilo (Kniebeschwerden) mehr als fraglich.