In der 3. Liga steht eine Englische Woche an. Am Dienstag und Mittwoch geht es mit dem 27. Spieltag weiter.

Den 27. Spieltag tippt Martin Dausch (MSV Duisburg):

Tipps Heim Gast Experte RS Werder Bremen II 1. FC Magdeburg 1:2 1:3 Rot-Weiß Erfurt VfL Osnabrück 0:1 1:1 Holstein Kiel MSV Duisburg - 0:2 Preußen Münster FSV Frankfurt 0:1 1:1 Hallescher FC VfR Aalen 0:2 1:0 Hansa Rostock Fortuna Köln 1:1 2:1 SSV Jahn Regensburg FSV Zwickau 3:1 2:0 Chemnitzer FC SC Paderborn 07 0:0 1:0 SV Wehen Wiesbaden FSV Mainz 05 II 1:0 2:1 SG Sonnenhof Großaspach Sportfreunde Lotte 1:1 0:1

