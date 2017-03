Ein Tor machte den Unterschied in der Oberliga-Begegnung von der Reserve von DSC Arminia Bielefeld und SC Hassel, die mit 1:0 endete.

Beobachter räumten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen ein – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte der Sportclub aus Hassel einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Der DSC ging durch Leon Rinke in der 34. Minute in Führung. Ein Tor mehr für DSC Arminia Bielefeld II machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Zum Seitenwechsel ersetzten Bünyamin Karagülmez und Eugene Ofosu-Ayeh per Doppelwechsel ihre Mannschaftskameraden Marcel Titz und Julian Hellmich auf dem Spielfeld. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore, sodass der Arminia der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn genügte.

Die drei Zähler katapultieren den DSC in der Tabelle auf Platz elf. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für DSC Arminia Bielefeld II. Lediglich sieben Punkte holte man.

Trotz der Niederlage behält SC Hassel den achten Tabellenplatz. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim Sportclub aus Hassel noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Am nächsten Sonntag reist die Arminia zu Spvgg. Erkenschwick, zeitgleich empfängt SC Hassel SV Lippstadt 08.