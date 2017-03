Erfolglos ging der Auswärtstermin von VFB Lünen bei FC Nordkirchen über die Bühne.

VFB Lünen verlor das Match mit 0:1. Vor dem Anpfiff sprachen die Experten von einem Match auf Augenhöhe. Am Ende ging die Tendenz in eben diese Richtung – es war lediglich ein Treffer, der über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das VFB Lünen letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

FC Nordkirchen nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Wilde, Temmann und Sandhowe statt Wiggershaus, Sonntag und Tönning. Auch VFB Lünen tauschte auf sechs Positionen. Dort standen Mantei, Hiltawski, Schulz, Scheuren und Weis für Christal, Krziwanek, Sohlich, Wagner und Hilkenbach in der Startformation.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Bei VFB Lünen kam zu Beginn der zweiten Hälfte Alexander Nolte für Philipp Scheuren in die Partie. Florian Fricke stellte schließlich in der 67. Minute vom Elfmeterpunkt den 1:0-Sieg für FC Nordkirchen sicher. Letzten Endes ging der Gastgeber im Duell mit VFB Lünen als Sieger hervor.

FC Nordkirchen bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten. Im Tableau hat der Sieg von FC Nordkirchen keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 14. Insbesondere an vorderster Front kommt FC Nordkirchen nicht zur Entfaltung, sodass nur 30 erzielte Treffer auf das Konto von FC Nordkirchen gehen. Nach vier sieglosen Spielen ist FC Nordkirchen wieder in die Erfolgsspur eingebogen.

Trotz der Niederlage behält VFB Lünen den 13. Tabellenplatz. Für den Gast sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus. Als Nächstes steht für FC Nordkirchen eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen Union Lüdinghausen. VFB Lünen empfängt parallel Westfalia Wethmar.