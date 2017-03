Der MSV will die nächste Chance in der dritten Liga nutzen. Zu Hause gegen Wehen Wiesbaden kann der Vorsprung auf Platz zwei auf achte Punkte anwachsen.

Dabei kann der MSV auch wieder auf Baris Özbek setzen, der nach seiner achtwöchigen Sperre aus dem Auswärtsspiel in Lotte wieder auf der Bank Platz nehmen wird. Nicht mit dabei dagegen ist Branimir Bajic, der aller Voraussicht nach in der nächsten Woche wieder in das Mannschaftstraining einsteigen wird.



Und so spielt der MSV gegen den 13. aus Wiesbaden: Flekken – Leutenecker, Blomeyer, Bomheuer, Wolze – Albutat, Schnellhardt – Wiegel, Iljutchenko, Janjic – Onuegbu