Die Hammer SpVg hat den Vertrag mit Trainer Sven Hozjak vorzeitig um zwei Jahre bis 2019 verlängert.

Der Cheftrainer des Oberligisten Hammer SpVg, Sven Hozjak, bleibt den Westfalen bis Sommer 2019 erhalten. Am Donnerstagabend verlängerte der 35-Jährige seinen im Sommer diesen Jahres auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2019. Das bestätigte Sportchef Achim Hickmann.

Hozjak übernahm den derzeitigen Tabellendritten der Oberliga Westfalen zum 01. Juli 2016. Gleich in seiner ersten Saison als Hammer Cheftrainer konnte er überzeugen und führte die SpVg in den Aufstiegskampf. Der neue Kontrakt gelte unabhängig von der Spielklasse für die kommenden beiden Spielzeiten. Im Falle eines Aufstiegs in die Regionalliga bleibt Hozjak den Westfalen weiterhin erhalten.

"Wir freuen uns, dass wir mit Sven einen hervorragenden Trainer weiter an uns binden konnten, der hauptverantwortlich für unseren bisher ausgezeichneten Lauf in der Liga ist."

HSV-Abteilungsleiter Dirk Blumenkemper über die Vertragsverlängerung Hozjaks

Nach den Unruhen in dieser Woche, als Ex-Nationalspieler David Odonker seinen Rücktritt als Sportlicher Leiter der SpVg zum Ende der Saison angekündigt hatte, kehrt mit der der Hozjak-Verlängerung -zumindest vorerst- Kontinuität ein. Vorerst übernehmen Sportchef Achim Hickmann und Cheftrainer Hozjak gemeinsam die sportlichen Geschicke der ersten Mannschaft und werden Vertragsgespräche mit denjenigen Spielern aufnehmen, deren Kontrakt in näherer Zukunft auslaufen. Hickmann dazu: „Die nächsten Schritte werden Sven und ich jetzt zügig angehen, indem wir mit den Spielern ihre Perspektiven für die kommende Saison klären. Dabei wollen wir die Mannschaft weitgehend zusammenhalten und uns punktuell verstärken.“

Odonkor hatte seinen Abschied wie folgt begründet: „Wenn man aufsteigt, muss man 80 Prozent des Kaders behalten und dann noch vier oder fünf Spieler holen, die noch mehr Qualität haben.“ Dies sei aufgrund der finanziellen Möglichkeiten der Hammer SpVg nicht realisierbar. Die Tatsache, dass Odonkor auf sportlichen Erfolg abzielte, der Kader aber in der Art und Weise nicht fortgeführt werden könne, wie er ihn zusammengestellt hatte, sei für den 33-Jährigen der Beweggrund für den Abschied im Sommer gewesen. Fortan werden das Duo Hozjak/Hickmann sicherlich alles dafür tun, um auchüber die Saison hinweg, Erfolg zu haben.

Regionalliga-Lizenz beantragt

Am Donnerstagnachmittag hat die Hammer Spielvereinigung zudem ihre Unterlagen für das Zulassungsverfahren zur Teilnahme am Spielbetrieb der Regionalliga West eingereicht. Die organisatorischen und technischen Voraussetzungen seien bereits weit vorangeschritten.