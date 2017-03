Domenico Tedesco soll Erzgebirge Aue in der 2. Fußball-Bundesliga vor dem Abstieg retten.

Der 31-Jährige tritt beim Liga-Schlusslicht die Nachfolge von Pawel Dotschew an und erhielt einen Vertrag bis 2018. Erstmals sitzt der bisherige Jugendtrainer von 1899 Hoffenheim beim Heimspiel am Freitag gegen den Karlsruher SC (18.30 Uhr) auf der Bank.



Die Trainerwechsel in der 2. Fußball-Bundesliga in dieser Saison im Überblick:

1. Jos Luhukay (VfB Stuttgart). - 15. September 2016. - Nachfolger: Hannes Wolf

2. Rüdiger Rehm (Arminia Bielefeld). - 22. Oktober 2016. - Nachfolger: Jürgen Kramny

3. Stefan Ruthenbeck (SpVgg Greuther Fürth). - 21. November 2016. - Nachfolger: Janos Radoki

4. Kosta Runjaic (1860 München). - 22. November 2016. - Nachfolger: Vitor Pereira

5. Tomas Oral (Karlsruher SC). - 4. Dezember 2016. - Nachfolger: Mirko Slomka.

6. Tayfun Korkut (1. FC Kaiserslauter). - 27. Dezember 2016. - Nachfolger: Norbert Meier

7. Pawel Dotschew (Erzgebirge Aue). - 28. Februar 2017. - Nachfolger: Domenico Tedesco

8. Alois Schwartz (1. FC Nürnberg). - 7. März 2017. - Interims-Nachfolger: Michael Köllner. (SID)