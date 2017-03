Die Regionalliga West hat einen neuen Spitzenreiter. Seit dem letzten Wochenende grüßt Viktoria Köln von Platz eins.

Wir haben mit Kölns Trainer Marco Antwerpen über die neue Situation gesprochen.

Marco Antwerpen, am Wochenende konnte Ihre Mannschaft den zweiten Sieg im zweiten Spiel nach der Winterpause einfahren. Wie schätzen Sie die Leistungen Ihres Teams bisher ein?

Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft. Wir sind gut in die Rückrunde gestartet. Gegen Rot-Weiss Essen haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht und auch verdient gewonnen. Ahlen war ein komplett anderes Spiel, weil der Gegner nicht so wie Essen mitgespielt hat. Das sind immer die Unterschiede, was sehr viel Geduld erfordert und auf die man sich einstellen muss.

Sie sprachen es an, das letzte Spiel konnten Ihre Mannschaft gegen Rot Weiss Ahlen mit 3:1 gewinnen. Wie fällt Ihr Fazit zum Spiel aus?

Es war ein sehr schwieriges Spiel, weil der Gegner in der Defensive sehr massiv gegen gehalten hat. Durch eine Kontersituation ist Ahlen auch noch mit 1:0 in Führung gegangen. Das hat für uns die Situation noch schwieriger gemacht. Vor der Halbzeit konnten wir den Ausgleich machen. Nach der Halbzeit haben wir sehr dominant gespielt und verdient mit 3:1 gewonnen.

Hat das Spiel gegen Ihren Ex-Verein für Sie eine besondere Bedeutung gehabt?

Nein, überhaupt nicht. Es war für mich ein Spiel wie jedes andere auch. Ich bin jetzt Trainer von Viktoria Köln. Alles, was bei Rot Weiss Ahlen war, ist Vergangenheit. Von daher habe ich mich damit nicht mehr befasst.

Durch die Niederlage von Borussia Mönchengladbach II hat Ihr Team die Tabellenführung übernommen. Wie kann es gelingen diese auch zu verteidigen?

Uns ging es eigentlich die ganze Zeit darum oben mit dabei zu sein. Ob man jetzt Erster, Zweiter oder Dritter ist, das ist in dem Moment erstmal zweitrangig. Wir wollten den Punkteabstand nach oben nicht verlieren. Das gelingt uns derzeit. Wir wissen aber auch, dass wir uns mit Gladbach II und BVB II duellieren, zwei extrem starken Mannschaften. Dortmund hat noch kein Spiel verloren. Wir wissen um die aktuelle Situation und dass es sehr schwierig ist, sich mit diesen Mannschaften zu messen.

Bedeutet die Tabellenführung mehr Druck verfolgt zu werden oder ist es eine Motivation sie zu verteidigen?

Letztendlich möchte man die Tabellenführung verteidigen. Das ist doch ganz klar. Aber die kommenden Gegner sind noch motivierter den Tabellenführer zu schlagen. Das macht es eigentlich schwieriger. Wenn wir die Tabellenführung irgendwann verlieren sollten, dann bricht für uns auch keine Welt zusammen. Es geht halt darum am 34. Spieltag oben zu stehen.

Wie schätzen Sie Ihr Schlussprogramm ein?

Ich kann Ihnen sagen, dass wir am Samstag gegen Verl spielen. Wie sonst der Spielplan aussieht, damit befassen wir uns nicht. Mit Verl haben wir eine extrem schwere Aufgabe vor uns. Mit allem anderen, wann wir gegen Dortmund spielen oder auf wenn wir am 32. Spieltag treffen, das ist für uns aktuell uninteressant.

In den letzten Jahren war Viktoria Köln sehr aktiv auf dem Transfermarkt. Dieses Jahr ist man ruhig geblieben. Ist das die neue Qualität von Viktoria Köln?

Da muss man auch die Vergangenheit berücksichtigen. Mit den Spielern, die man in den vergangenen Jahren geholt haben, hat es nicht so funktioniert, wie sich der Verein das vorgestellt hat. Wir wollten jetzt einen anderen Weg gehen, mit Spielern, die aus unserer Liga kommen und trotzdem die Qualität mitbringen höher zu spielen. Diesen Weg haben wir als den besseren angesehen und uns dementsprechend auch so aufgestellt mit talentierten Spielern, die bereit sind diesen Weg mit uns zu gehen.

War das Ziel vor der Saison der Aufstieg und endet der Weg damit in der 3. Liga?

Zu sagen, dass man jetzt um den Aufstieg mitspielt, finde ich schwierig. Die Saison ist immer sehr, sehr lang. Spieler können verletzt ausfallen, daran können viele scheitern. Bisher haben wir es geschafft die beste Hinrundenmannschaft zu sein. Der Aufstieg ist in dieser Liga gar nicht planbar. Überhaupt auf eins zu kommen ist schon eine hervorragende Leistung. Wenn wir am 34. Spieltag oben stehen sollten, dann kommt immer noch eine schwere Relegation.

Beobachten Sie mögliche Gegner der Relegation?

Wir sind eigentlich immer dabei andere Mannschaften zu beobachten. Da haben wir mit Sicherheit schon den einen oder anderen Gegner aus den anderen Staffeln beobachtet, definitiv.