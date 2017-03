Wäre das Wetter am Ende nicht so schlecht geworden, wäre der Pflichtspielauftakt des VfB Speldorf im Jahr 2017 fast optimal verlaufen.

In einem engen Verfolgerduell schlug der Landesligist den VfL Rhede am Ende etwas zu deutlich mit 3:0 (0:0) und schnuppert nun am zweiten Platz. Maßgebend war, dass die Mülheimer im lange torlosen Spiel jederzeit Ruhe bewahrten, um in der Schlussviertelstunde zuzuschlagen.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem beide Mannschaften den Ball gut laufen ließen. Der Schiedsrichter musste die Begegnung nur selten unterbrechen. Zwar hatte der VfB leichte Vorteile, aber keine nennenswerten Chancen. Hinten ließen die Hausherren aber auch nichts zu. „Wir haben die Bälle vorne nicht gut festgemacht, stehen aber taktisch im Moment sehr, sehr gut“, meinte Trainer Christian Mikolajczak nach dem Spiel.

Nach der Pause sah der Coach eine Steigerung seiner Mannschaft. Danny Radke, der im Sturmzentrum den Platz von Michael Andres eingenommen hatte, gab bei einem Freistoß den ersten Warnschuss ab. Danach hatten Abdul-Rahman Yussif (54.) und der eingewechselte Alexandros Armen (68.) gute Chancen. „Was wir nach der Balleroberung mit dem Ball machen, das ist schon stark“, fand Trainer Mikolajczak.

Die immer besser werdenden Speldorfer krönten diese Phase mit dem 1:0 durch Yussif. Nach einer Flanke von der linken Seite traf der junge Angreifer durch einen Schuss aus der Drehung. „Solche Fehler des Gegners konnten wir aber nur ausnutzen, weil wir immer dran geglaubt haben“, lobt Christian Mikolajczak.

Die Speldorfer wollten nun den Sack zumachen und hätten bei einer Doppelchance von Yussif und Janis Timm beinahe Erfolg gehabt (84.). Eine Minute später war es dann soweit: nach einem schönen Doppelpass entschied Timm mit dem 2:0 die Partie. Nach einer Balleroberung von Alexandros Armen und einem Steilpass von Leon Fritsch erzielte Timm in der 90. Minute auch noch das 3:0.

Da im zweiten Verfolgerduell der bisherige Vierte Sonsbeck gegen den Tabellenzweiten Rot-Weiß Oberhausen II gewann, bleibt den Speldorfern vorerst der Sprung auf Platz drei verwehrt, dafür beträgt der Rückstand auf die Ränge zwei und drei nur einen Punkt.