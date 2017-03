Die Spieler der Sportfreunde Lotte mussten auch erst einmal den Schock der Spielabsage gegen Borussia Dortmund verdauen.

Wir haben am Tag danach mit Alexander Langlitz, der für Lotte spielt aber Schalke 04 - seinen Ex-Klub - im Herzen trägt, gesprochen. Für ihn wäre das Aufeinandertreffen gegen die Schwarz-Gelben natürlich ganz besonders gewesen.

Alexander Langlitz, was ging in Ihnen vor, als der Mannschaft mitgeteilt wurde, dass das Spiel nicht angepfiffen wird?

Erst einmal waren wir natürlich sehr enttäuscht. Unser Fokus lag schon auf dem Anstoß, wir waren brutal heiß. Aber dann muss man die Absage einfach akzeptieren. Das wäre auf diesem Geläuf nicht gut gegangen.

War der Rasen noch schlimmer als sonst? In diesem Jahr wurden jetzt schon vier Heim-Pflichtspiele der Sportfreunde Lotte abgesagt...

Ja, das ist bitter. Durch den heftigen Schneefall war die Entscheidung schon berechtigt. Es hätte echt keinen Sinn gemacht am Dienstagabend zu spielen. Ich kenne den Platz in Lotte ja schon lange, aber so wie am Dienstagabend war der noch nie. Gegen höhere Gewalt kann man leider nichts machen. Das ist die Natur. Jetzt warten wir ab, wann das Spiel über die Bühne gehen soll. Wir werden bereit sein und uns genauso freuen wie auf den ursprünglichen Termin.

Am Mittwochabend werden bereits die Halbfinals ausgelost...

(lacht) Ja, das stimmt. Da steigt natürlich auch der Adrenalin-Spiegel. Das gute an der Absage ist ja, dass wir bei einem eventuellen Sieg über Dortmund unseren Halbfinal-Gegner schon kennen.