Das fängt ja gut an für Borussia Dortmund in Lotte: Vor der Partie am Dienstagabend unterlief dem Busfahrer des BVB ein Malheur.

Der Mannschaftsbus brachte am Dienstag alle Utensilien zum Stadion. Dann die Panne auf dem Rückweg, wo die Mannschaft eingesammelt werden sollte: Er steckte auf einem Feld im Schlamm fest und konnte nicht mehr weiterfahren. "Ein netter Bauer kam dann mit seinem Trecker vorgefahren und hat den Bus da rausgeholt. Ich kann alle beruhigen: Der BVB wird pünktlich um 20.45 Uhr auf dem Rasen in unserem Stadion stehen", sagt Julia Mikoleit, Pressesprecherin der Sportfreunde Lotte, gegenüber RevierSport.



