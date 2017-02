Die Auswechslung von Sead Kolasinac gegen Hoffenheim war verletzungsbedingt.

Der Dampfmacher auf der linken Seite klagte über Probleme an den Adduktoren, deswegen nahm ihn Trainer Markus Weinzierl in der Schlussphase vom Feld und brachte dafür den sonst von ihm meist verschmähten Dennis Aogo. Angeblich soll die Verletzung von Kolasinac aber nicht so schlimm sein: Die Rede ist von einer Verhärtung im Adduktorenbereich – beim Spiel am Mittwoch in München sollte der Bosnier wieder seinen Mann stehen können. Mit einer Gesichtsmaske muss er aktuell nach seinem Nasenbruch ja ohnehin spielen.