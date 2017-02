Der KFC Uerdingen dominiert die Oberliga wie kein anderer Verein. Am Wochenende muss der Spitzenreiter auswärts gegen den SC Kapellen-Erft ran.

Es ist ein offenes Geheimnis: Uerdingen gilt als der absolute Topfavorit für den Aufstieg in die Regionalliga. Zu makellos ist die Bilanz der Krefelder unter Trainer Andre Pawlak, als dass man diese Rolle von sich weisen könnte. Bisher ist dem Team nur eine Niederlage gegen Bocholt (0:2) anzulasten, 15 Ligaspiele konnte man hingegen gewinnen. Vergangene Woche fegte der KFC den Tabellenfünften VfB Hilden mit 4:0 vom Platz und zeigte einmal mehr, dass die Mannschaftsleistung auch für eine Klasse höher reichen könnte. Was sollte also noch großartig passieren, dass den Aufstieg gefährden könnte?

Der aktuelle Vorsprung auf die zweitplatzierte Spielvereinigung Schonnebeck beträgt fünf Punkte – die Essener sind dem Dominator der Liga aus Krefeld auf den Fersen. Trainer Pawlak wehrt sich dagegen, schon vom sicheren Aufstieg zu sprechen. „Wir müssen versuchen, die fünf Punkte Vorsprung am besten bis zum letzten Spieltag zu halten und wenn möglich sogar ausbauen. Aber im Fußball kann alles passieren“, fasst der Coach die Ausgangslage seiner Mannschaft vor dem Auswärtsspiel gegen Kapellen-Erft zusammen. Er mahnt zur Vorsicht: „Wir dürfen nicht abheben oder durchdrehen, das wäre der größte Fehler. Wir müssen von Spieltag zu Spieltag denken und frei von Verletzungen und Sperren bleiben.“

Der 46-Jährige kann seit der Winterpause auch auf zwei hochkarätige Neuzugänge bauen: Mittelfeldaußen Oguzhan Kefkir kommt vom VfR Aalen sogar aus der dritten Liga nach Uerdingen, Neuzugang Kai Schwertfeger hat es vom Regionalligisten Wuppertaler SV nach Krefeld verschlagen. Er soll auf der Sechs für weitere Qualität sorgen. „Wir wollten alle Positionen doppelt besetzen, das haben wir mit den beiden jetzt getan. Die Jungs haben sich schon super integriert, an denen werden wir Spaß haben. Und mit ihrem Leistungsvermögen können sie auch höherklassig spielen, sollte es soweit kommen“, erklärt Pawlak. Also doch: In Uerdingen schwingen sehr wohl Gedanken an den Aufstieg mit.

Am Samstag geht es gegen den Tabellendreizehnten SC Kapellen-Erft – auf dem Papier ein Pflichtssieg? „Es gibt keine Pflichtsiege. Wir sind der Tabellenführer, jeder ist hochmotiviert uns zu schlagen!“, erinnert Pawlak. Er ist überzeugt: „Kapellen braucht jeden Punkt, sonst wird es für sie eng im Abstiegskampf.“ Der KFC kann bei einem Sieg gegen die Grevenbroicher den nächsten Schritt in Richtung Regionalliga machen.