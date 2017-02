Das Spiel Darmstadt gegen Augsburg ist das erste Liga-Wiedersehen der Gelsenkirchener seit 2010.

Das Kellerduell der Fußball-Bundesliga zwischen Darmstadt 98 und dem FC Augsburg wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu einer Familienangelegenheit. Erstmals seit seiner Rückkehr in die Bundesliga steht Hamit Altintop (34) seinem Zwillingsbruder Halil wieder gegenüber. Hamit kämpft mit Darmstadt gegen den Abstieg, Halil mit Augsburg darum, nicht noch tiefer in die Gefahrenzone zu rutschen.

„Für ihre Mannschaft zerreißen“

„Das ist für Hamit sicherlich eine komische Situation“, sagt Darmstadt-Trainer Torsten Frings. „Aber die beiden haben das ja schon öfters gehabt. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass sich beide für ihre Mannschaften zerreißen werden.“

Ich hoffe, dass wir nach dem Spiel gemeinsam essen können – und ich dann das breitere Grinsen im Gesicht habe. Hamit Altintop

Der Darmstadt-Profi selbst will das Zwillingstreffen nicht zu hoch hängen: „In der aktuellen Situation ist das Bruderduell eine Nebensache. Aber natürlich freue ich mich auf das Wiedersehen“, sagt Hamit Altintop und fügt schmunzelnd hinzu: „Ich hoffe, dass wir nach dem Spiel gemeinsam essen können – und ich dann das breitere Grinsen im Gesicht habe.“

Die gebürtigen Gelsenkirchener, die bei Wattenscheid 09 ausgebildet wurden und gemeinsam 27 Bundesligaspiele für Schalke 04 bestritten, stehen sich am Samstag zum neunten Mal in ihrer Karriere in einer Bundesligapartie gegenüber. Hamit, den es 2007 von Schalke erst zu Bayern München, dann zu Real Madrid und 2012 zu Galatasaray Istanbul zog, gewann bislang fünf Spiele.

Halil, der 2010 von Schalke zu Eintracht Frankfurt wechselte und über Trabzonspor 2013 den Weg zum FCA fand, stand zweimal auf der Siegerseite. Eine Begegnung endete Unentschieden. Zuletzt hatte es den Bundesliga-Vergleich der beiden Deutsch-Türken vor sieben Jahren gegeben.

Im März 2010 siegte Halil Altintop mit Frankfurt gegen Hamit und den FC Bayern (2:1). Sportlich müssen beide Teams dringend punkten. Schlusslicht Darmstadt und den Tabellen-13. aus Augsburg trennen vor dem 22. Spieltag zwölf Punkte. Der Rückstand der Lilien zum rettenden Ufer beträgt bereits acht Punkte.