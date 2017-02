Nach drei Siegen in Folge will die U19 des VfL Bochum im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld nachlegen.

Die A-Jugend des VfL hat sich zu Beginn des neuen Jahres an die ersten beiden Plätze angenähert, jetzt wollen sich die Bochumer oben festbeißen. Nach drei Siegen in Folge wollen die VfL-Talente am Sonntag gegen Arminia Bielefeld nachlegen (11 Uhr, Nachwuchsleistungszentrum), wie Trainer Jan Siewert berichtet: „Die Jungs sind heiß und wollen sich oben festsetzen. Wir müssen aber von Spiel zu Spiel denken.“

Die Bielefelder kommen mit zwei Niederlagen im Gepäck nach Bochum, gegen Münster und den BVB. Auf Platz acht hat die Arminia noch vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, den Blick müssen die Ostwestfalen aber schon länger auch nach unten richten.

Wir freuen uns, wenn das Fußballerische im Vordergrund steht. Jan Siewert über offensiv agierende Bielefelder

Doch Siewert warnt davor, den Gegner zu unterschätzen: „Auch wenn die Ergebnisse nicht immer stimmen, sie haben sich schon zum Ende der Hinrunde stabilisiert. Sie verstehen es, hoch zu pressen, haben aber auch Phasen, wo sie tief hinten drin stehen. Für beides müssen wir Lösungen finden.“

Zuletzt beim 2:0 gegen Wuppertal gelang das sehr gut, wobei der WSV sich vornehmlich darauf konzentrierte, hinten dicht zu machen. Die Bielefelder sind nicht so defensiv zu erwarten – was dem VfL durchaus entgegen kommt. „Wir freuen uns, wenn das Fußballerische im Vordergrund steht“, sagt Siewert. Beim 1:1 im Hinspiel war das anders, da entnervte Bielefeld Bochum mit allerlei Zeitverzögerungen. „Die Nettospielzeit betrug 60 Minuten“, so Siewert.

Die Bochumer wollen sich so vorbereiten, dass sie für alle Fälle gewappnet sind. Allerdings ist die Vorbereitung aktuell nicht immer ganz einfach. Immerhin tummeln sich neun der Talente beim Profitraining. „Für das Einspielen ist es schwierig, aber diese durchlässige Struktur bringt die Jungs voran. Sie entwickeln sich toll“, sagt Siewert.

Die Entwicklung der Spieler ist tatsächlich zu sehen. Ein Ulrich Bapoh etwa war in der Hinrunde stark. Seitdem er regelmäßig beim Training der Profis mit dabei ist, hat er noch einen großen Sprung gemacht. Und diejenigen, die nur bei der U19 trainieren und im Spiel meist an die Kollegen den Platz abtreten müssen, lassen sich trotzdem nicht hängen, sagt Siewert: „Jeder nimmt das als Ansporn und gibt Gas, um beim nächsten Mal dabei zu sein.“

Wer diesmal bei der U19 spielt und wer bei den Profis auf der Bank sitzt, entscheidet sich am Samstag. Definitiv nicht bei den A-Junioren spielen wird Evangelos Pavlidis, der wegen seiner Roten Karte gegen Wuppertal für zwei Spiele gesperrt wurde. Pünktlich zum Topspiel gegen Schalke (12.3.) kehrt er zurück.