Für Ömer Akbel gibt es noch Hoffnungen auf das Tor des Jahres. Die ARD-Sportschau erteilte zwar bereits eine Absage.

Aber es gibt noch eine ganz andere Möglichkeit, sein Traumtor vom vergangenen Wochenende zum Tor des Jahres zu küren. Der 18-jährige Mittelfeldspieler der U19 von Arminia Klosterhardt erzielte wahrscheinlich das Tor seines Lebens. Ohne Frage ein Kandidat für das Tor des Monats und das Tor des Jahres in der Sportschau. Die ARD teilte aber bereits mit, dass die Qualität des Videos zu schlecht sei, als dass es für eine Nominierung reicht. Dennoch könnte es zum Tor des Jahres gekürt werden. Wir sprachen mit dem Torschützen über sein Wahnsinns-Fallrückzieher.

Ömer Akbel, sagt Ihnen der Name Klaus Fischer etwas?

Ja, durch ein Interview mit fussball.de habe ich erfahren, dass Klaus Fischer auch solche Fallrückziehertore erzielt hat. Im Nachhinein habe ich auch gehört, dass eines seiner Tore zum Tor des Jahres und zum Tor des Jahrhunderts gekürt wurde, welches Ähnlichkeiten zu meinem Tor gegen Fischeln aufweist.

Wie viele Nachrichten haben Sie bekommen, nachdem das Tor online zu sehen war?

Nach dem Spiel habe ich über Facebook, whatsapp und Snapchat unendliche viele Nachrichten bekommen. Ich wusste erst mal gar nicht, dass das Tor überhaupt online gestellt wurde.

Waren auch Anfragen von Scouts dabei?

Nein, bisher noch nicht.

Sind Sie über die Resonanz, die dieses Video mit bisher über 400.000 Aufrufen erzielt hat, überrascht?

Ehrlich gesagt, bin ich schon sehr überrascht. Es ist ein sehr schönes Tor von mir, und ich bin auch stolz darauf, aber dass es eine solche Resonanz findet, hätte ich nicht gedacht. Anderen Fußballer gelingen auch solche Tore, deshalb freue ich mich umso mehr, dass es so viel Aufsehen erregt hat.

Gelingen Ihnen öfter solche Tore?

In der Hinrunde gegen Fortuna Düsseldorf habe ich aus 30 Metern nach einer Kopfballannahme den Ball direkt genommen und im Winkel versenkt. Im Niederrheinpokal gegen den SV Uedesheim habe ich außerdem schon einmal ein Fallrückziehertor erzielt. Beide Tore wurden leider nicht aufgenommen. Es gelingen nicht jeden Tag solche Tore, aber manchmal eben schon.

Das klingt nach Übung oder haben Sie einfach nur Talent?

Im Training versuche ich öfter solche Tore zu erzielen. Von fünf Versuchen klappen in der Regel drei. Deswegen traue ich mir auch im Spiel zu einen Fallrückzieher zu machen. Mit unserem Co-Trainer üben wir außerdem, dass wir bei Flanken im richtigen Moment in den Strafraum laufen und uns absetzen. Bei dem Eckball im Spiel gegen Fischeln habe ich gesehen, dass der Ball etwas weiter nach hinten kommt und da habe ich mir gedacht, jetzt mache ich den Fallrückzieher. Das war ganz spontan. Entweder der Ball geht rein oder eben nicht. Diesmal ging er rein.

Hier können Sie sich dieses Traumtor ansehen.



Mit Ihrer Mannschaft stehen Sie kurz vor dem Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga. Sie sind einer der älteren Spieler im Kader und könnten im Falle eines Aufstieges nicht mehr mitspielen. Haben Sie dennoch das Potenzial in einem Profiteam zu spielen?

Der Aufstieg für Arminia Klosterhardt in die A-Junioren-Bundesliga wäre eine schöne Geschichte. Für den jüngeren Jahrgang kann das mit Sicherheit eine gute Erfahrung werden. Deswegen wollen wir alles daran setzen aufzusteigen. Ich persönlich hoffe, eines Tages auch einmal ganz oben mitzuspielen. Ich glaube an mich und vertraue auf meine Qualitäten. Ich weiß, wo mein Stärken und Schwächen liegen. Darauf gilt es aufzubauen. Dennoch muss alles Schritt für Schritt geschehen.

Gab es denn schon Angebote von höherklassigen Teams?

Nein, bisher noch nicht.

Der ARD-Sportschau ist die Qualität des Videos zu schlecht, als das es den Treffer für das Tor des Monats nominieren könnte. Was halten Sie davon?

Klar bin ich im ersten Moment enttäuscht gewesen, dass ich nicht Torschütze des Monats werden kann. Ich finde die Argumentation, dass die Qualität des Videos zu schlecht sei, nicht besonders stark. Man erkennt, wer das Tor gemacht hat, wie der Ball im Tor einschlägt und den anschließenden Torjubel mit der ganzen Emotionalität. Leider hat die Sportschau das so entschieden. In erster Linie will ich mich sowieso auf den Aufstieg mit meiner Mannschaft konzentrieren.

Der FIFA Puskás-Preis ist ein 2009 eingeführter Fußballpreis, der den Spieler oder die Spielerin auszeichnet, der oder die in der vergangenen Saison das ästhetischste und schönste Tor erzielt hat. Der Preis ist eine Hommage an den 2006 verstorbenen ungarischen Stürmer Ferenc Puskás.

Bisherige Titelträger:

2009: Christiano Ronaldo

2010: Hamit Altintop

2011: Neymar

2012: Miroslav Stoch

2013: Zlatan Ibrahimović

2014: James Rodriguez

2015: Wendell Lira

2016: Mohd Faiz Subri

Kennen Sie eigentlich auch Ferenc Puskás?

Nein, dieser Name sagt mir gar nichts.

Ferenc Puskás war ein ungarischer Nationalspieler und Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft, die im WM-Endspiel 1954 gegen Deutschland unterlegen war. Lange Zeit hat er bei Real Madrid gespielt und gilt heute noch als einer der besten Spieler der Welt. Ihm zu Ehren hat die FIFA 2009 den FIFA Puskás-Preis für das schönste Tor des Jahres eingeführt. Die FIFA legt nicht ganz so viel Wert auf die Qualität des Videos wie die Sportschau. Was halten Sie davon, eventuell für diesen Preis nominiert zu werden?

Gehört habe ich noch nichts von diesem Preis. Ich würde mich freuen, wenn ich für diesen Preis nominiert werde, da die Art der Nominierung gut ist. Jungen Fußballern wird die Möglichkeit geboten, sich zu präsentieren und so einen Preis zu gewinnen. Außerdem finde ich gut, dass auf das Tor geschaut wird und nicht auf die Qualität des Videos. Solche Tore kann man im Amateurfußball nicht in einer Spitzenqualität aufnehmen.