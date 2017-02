Manchester City besiegte am Dienstagabend in einem denkwürdigen Champions-League-Spiel den AS Monaco mit 5:3. Zum Helden des Abends avancierte der Ex-Schalker Leroy Sané.

llkay Gündogan staunte über seinen Teamkollegen. "Ich kann es nicht glauben, Leroy!" schrieb der verletzte deutsche Fußball-Nationalspieler auf Twitter. Kurz zuvor hatte Leroy Sané in einem mitreißenden Champions-League-Spiel für Manchester City den Treffer zum 5:3-Sieg gegen den AS Monaco erzielt. Sané bot nach seinem 50-Millionen-Wechsel vom FC Schalke 04 zu ManCity eine Gala.



Die Citizens lagen im Achtelfinal-Hinspiel vor 51.350 Zuschauern mit 2:3 zurück, erzielten dann drei Tore in elf Minuten. Und Sané, der auch den 1:0-Führungstreffer von Raheem Sterling mit einem herausragenden Solo vorbereitet hatte, setzte den Schlusspunkt in der 82. Minute.

In vier Champions-League-Spielen hat der 21-Jährige zwei Tore erzielt und drei vorbereitet. Bei Man City gelingt ihm endgültig der Durchbruch. In den letzten vier Ligaspielen stand der in Essen geborene Flügelflitzer über die volle Distanz auf dem Feld. 13 Premier-League-Einsätze, zwei Tore, eine Vorlage - so lautet Sanés persönliche Liga-Bilanz. "Leroy hatte keinen einfachen Start in Manchester gehabt. Er war verletzt und musste sich dann herankämpfen. Jetzt macht er das aber seit Wochen sehr gut und spielt auch in der Premier League regelmäßig. Am Dienstagabend hat er noch einmal seine Form unterstrichen. Er macht das aktuell hervorragend", sagt Jürgen Milewski, Sanés Berater, auf Nachfrage dieser Redaktion.

"Was für eine wahnsinnige Nacht", twitterte Sané nach dem denkwürdigen Spiel. Die "Times" blickt auf "ein Spiel von endloser Unterhaltung, immerfort betörend" zurück. "Es war eine überwältigende Nacht, voller Fehler, Dramen und Kontroversen und schließlich bemerkenswerter Entfesselungskünste der Citizens", schreibt der "Guardian".

Wie die Welt berichtet, stürzte Sané mit seinem Treffer aber einen Mann ins Unglück. Der veröffentlichte auf Twitter einen Wettschein und schrieb dazu an Sané: "Du schuldest mit 34.000 Euro." Der Mann hatte auf einen 4:2-Sieg von Atlético Madrid in Leverkusen getippt und einen 4:3-Erfolg der Citizens gegen Monaco.

Das ergab eine Quote von 18.000:1 und einen Gewinn von 34.200 Euro. Ein Tipico-Sprecher habe gegenüber der Welt bestätigt, dass eine entsprechende Wette in einem Düsseldorfer Wettbüro abgegeben worden sei. Am Mittwoch hat sich der Ex-Schalker nun bei dem unglücklichen Tipper via Twitter entschuldigt.