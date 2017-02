Mohammadou "Mo" Idrissou ist mittlerweile 36 Jahre alt und hat seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Der ehemalige Bundesligaprofi strebt nun eine Karriere als Modedesigner an.

Demnächst will Idrissou, der unter anderem für Hannover 96, MSV Duisburg, SC Freiburg, Eintracht Frankfurt, 1. FC Kaiserslautern und zuletzt KFC Uerdingen auf Torejagd ging, einen Laden im westfälischen Werne eröffnen. Das berichtete am Montag der Boulveard. "Ich will nicht mehr Fußball spielen. Geld hab‘ ich. Mode ist die Zukunft", erklärte der mittlerweile Idrissou der "Bild".

Laut dem "Express" will der ehemalige Nationalspieler Kameruns mit seinem Label „Royal Lion LLvip“ am 2. April mehrere Läden eröffnen – unter anderem im 30.000-Einwohner-Städtchen Werne bei Unna. "Ich wusste nicht, dass Werne so schön ist. Für ein gutes Konzept kommen die Leute von überall hierher", wird Idrissou im "Express" zitiert. In der Modestadt Düsseldorf soll vorerst kein Laden geplant sein. "Mit der Boutique wollen wir Mode-Fans nach Werne ziehen, die schöne City beleben. Die Ladenmieten sind deutlich günstiger als auf der Kö", sagt Bauunternehmer und Idrissou-Freund Michel Mazucco gegenüber dem "Express".

Dieser hatte Idrissous Plan von der Eröffnung der Modeläden mit der Schlagzeile "Skandal-Profi eröffnet Laden" betitelt. Das bringt den extrovertierten Idrissou so richtig auf die Palme. In einem Facebook-Video meldet sich "Mo the Lion" zu Wort. Unter anderem sagt er: "Ey, diese Leute in Deutschland, diese Presseleute, sollten einfach zufrieden sein so einen Typen wie mich zu haben. Was für ein Skandalprofi? Hannover: Ich habe unter Ralf Rangnick trainiert und mit coolen Typen wie Altin Lala, Steve Cherundolo oder Blaise N'Kufo zusammengespielt. Duisburg: Elf Buden und zehn Vorlagen, wir sind aufgestiegen. Freiburg: Zwei Jahre habe ich dort gespielt, 14 Buden gemacht und wir sind aufgestiegen. Mönchengladbach: Wir hatten ein tolles Team mit Marco Reus, Igor de Camargo oder Juan Arango, ich war Stammspieler und einer der besten Leute. Frankfurt: Da habe ich eine meiner besten Saisons gespielt. Unter anderem mit Alex Meier. 16 Buden habe ich gemacht, obwohl ich viel verletzt war. Kaiserslautern: Mein Lieblingsverein. Erste Saison: 18 Buden, 14 Vorlagen, leider sind wir nicht aufgestiegen. Zweite Saison: 14 Buden, elf Torvorlagen. Dann war ich im Ausland und habe auch meine Buden gemacht. Was die Presse schreibt, ist mir egal. Jede Werbung ist Werbung. Meine Fußballzeit ist vorbei, jetzt will ich einfach nur Mode machen. Solange ihr nichts über Kindermorde schreibt, dürft ihr alles über mich schreiben. Ihr solltet Euch freuen, dass Ihr in Deutschland einen Mann wie mich habt. Ich habe Eier in der Hose. Ich freue mich auf eure nächsten Kommentare."