Die A-Junioren des Oberligisten FC Kray haben den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg gemacht

Das 3:1 im Topspiel gegen den direkten Konkurrenten 1.FC Mönchengladbach war hoch verdient, dennoch musste die Mannschaft von Trainer Muhammet Isiktas bis zu den Schlussminuten auf das glückbringende Tor warten.

„Wir waren voll im Spiel, die Jungs waren absolut konzentriert und wir haben Gladbach kontrolliert. Am Ende haben wir den Erfolg erzwungen“, sagte Isiktas. In einer umkämpften zweiten Halbzeit behielten die Krayer die Ruhe und der Trainer konnte durch drei Einwechslungen frischen Wind in die Offensive bringen. Darunter auch der Torschütze zum wichtigen 2:1, Samuel Naussedat. „Es war ein sehr wichtiges Spiel für uns“, betont Isiktas, „denn die Punkte waren bitter nötig.“ Seine Mannschaft steht derzeit auf Rang zwei und hat nur noch Arminia Klosterhardt vor sich. „Wir wollen weiter dranbleiben und hoffen, dass Klosterhardt Federn lässt“, so der Trainer.