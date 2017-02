YEG Hassel ist der Auftakt ins Fußballjahr 2017 geglückt. In der Westfalenliga konnte das Team von Trainer Oktay Güney einen knappen 3:2-Sieg gegen den abstiegsbedrohten FC Viktoria Heiden erringen.

„Nach einer starken ersten halben Stunde haben wir es noch einmal unnötig spannend gemacht. Am Ende war der Sieg sicherlich glücklich“, so der Trainer.

YEG war von Beginn an feldüberlegen und ging mit der ersten zwingenden Chance direkt in Führung. Als die Gäste im eigenen Strafraum den Ball nicht klären konnten, stand Deniz Gül richtig und vollendete zum 1:0 (13.). Zwei Minuten später gelang Daniel Bertram mit einem Flachschuss aus 17 Metern bereits der zweite Treffer für YEG.

Doch Heiden gab sich nicht auf. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld konnte YEG-Keeper Thorben Krol den Ball nicht festhalten. Philipp Risthaus stand richtig und verkürzte auf 2:1 (25.). Im Anschluss gestaltete sich das Spiel offener. YEG Hassel war weiterhin feldüberlegen, aber Heiden setzte Nadelstiche. Markus Seyer verfehlte den Ausgleich nur knapp und schoss den Ball aus 15 Metern an den Pfosten (33.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Heiden den Druck. Folgerichtig erzielte Philipp Risthaus nach einem Steilpass aus kurzer Distanz den 2:2-Ausgleichstreffer (55.).

YEG-Trainer Güney reagierte auf den Ausgleich mit einem Doppelwechsel. Und das mit Erfolg, denn sechs Minuten später setzte der eingewechselte Rivdan Güleryüz zu einem Sololauf an. Der anschließende Klärungsversuch von Partick Janert landete im eigenen Tor: 3:2 für YEG Hassel (63.).

Insgesamt gestalteten beide Teams die zweite Halbzeit deutlich aggressiver. Folglich handelte sich Ali-Can Ciloglu in der 67. Minute die zweite gelbe Karte ein und flog vom Platz. Heiden versuchte anschließend weiter den Druck zu erhöhen, kam aber kaum noch zu zwingenden Abschlüssen. Somit konnte Hassel die knappe Führung über die Zeit retten.