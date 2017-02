Der KFC Uerdingen hat das Oberliga-Nachholspiel des 17. Spieltags gegen den VfB Hilden mit 4:0 (1:0) gewonnen und die Tabellenführung ausgebaut.

Zum inoffiziellen Rückrundenstart der Oberliga Niederrhein empfing Spitzenreiter KFC Uerdingen vor 1800 Zuschauern in der Grotenburg den Tabellenfünften vom VfB Hilden zum Nachholspiel des 17. Spieltages. KFC-Coach Andre Pawlak ließ dabei seine beiden Winterneuzugänge Oguzhan Kefkir Oguzhan Kefkir» zum Profilund Kai Schwertfeger Kai Schwertfeger» zum Profil los – Kefkir als Linksverteidiger, Schwertfeger als Sechser im Mittelfeld.

Bereits nach fünf Minuten hätte es 2:0 für Uerdingen stehen können, jedoch scheiterten Leon Binder Leon Binder» zum Profil (3.) und Pascale Talarski Pascale Talarski» zum Profil (5.) nur knapp.

Der VfB Hilden agierte erst nach zehn gespielten Minuten forscher und kam nach einem Kopfball durch Park Ilkwon Park Ilkwon» zum Profil nach einem Freistoß zu seiner wohl größten Chance der kompletten ersten Halbzeit. Der Stürmer scheiterte jedoch aus kürzester Distanz am glänzend reagierenden Maurice Schumacher Maurice Schumacher» zum Profil im Tor der Krefelder. (18.)

Als sich das Spiel gerade ein wenig zu beruhigen schien, schlug der Tabellenführer eiskalt zu. Torjäger Danny Rankl Danny Rankl» zum Profil staubte nach glänzender Vorarbeit von Sebastian Hirsch Sebastian Hirsch» zum Profil zur verdienten 1:0-Führung ab (25.). Direkt nach dem Anstoß hätte Rankl nachgelegt, doch seinem Treffer zum vermeintlichen 2:0 ging eine Abseitsposition voraus.

Kurz vor der Pause wäre der VfB Hilden dann fast noch zum schmeichelhaften Ausgleich gekommen, doch der auffällige Ilkwon scheiterte per Flugkopfball abermals an Schumacher (40.). So ging es mit 1:0 zum Pausentee, auch wenn der KFC in der Defensive vor allem bei Standards das ein oder andere Mal ein paar kleine Probleme offenbarte.

Für den zweiten Durchgang hatte sich Hilden vermutlich viel vorgenommen, wurde aber bereits in der 52. Spielminute in seinen Hoffnungen zurückgeworfen, weil Justin Härtel Justin Härtel» zum Profil im Strafraum KFC-Akteur Johannes Dörfler Johannes Dörfler» zum Profil zu Fall brachte. Schiedsrichter Heuvens zeigte sofort auf den Punkt – Pascale Talarski Pascale Talarski» zum Profil verwandelte eiskalt zum 2:0.

In Halbzeit zwei haben wir umgestellt und danach lief es wie am Schnürchen! Andre Pawlak

Das Spiel gestaltete sich danach einseitig. Der KFC verpasste es dabei ein ums andere Mal den Deckel früh drauf zu machen, bis Neuzugang Schwertfeger von Dörfler klasse freigespielt wurde und aus sechs Metern zum 3:0 einschob. (73.) Rankl führte den Torreigen in der 76. Spielminute per Kopf nach einem Freistoß von Talarski fort.

Am Ende gewann der Tabellenführer der Oberliga Niederrhein hochverdient mit 4:0 (1:0) und konnte die Tabellenführung auf Verfolger Schonnebeck auf fünf Punkte ausbauen. Pawlak war sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: "Wir haben, auch in der Höhe, hochverdient gewonnen. In Durchgang eins hatten wir auch ein bisschen Glück, dass wir uns keinen Treffer gefangen haben. In der Halbzeit haben wir dann etwas umgestellt und danach lief alles wie am Schnürchen."

Sein Gegenüber, VfB-Coach Marcel Bastians, musste die Leistung des KFC in allen Punkten anerkennen:"Wir waren in allen Belangen unterlegen. Wir hatten gehofft, vielleicht glücklich einen Punkt mitzunehmen. Das war aber zu keiner Zeit so richtig drin."