Rot Weiss Ahlen hatte sich für das Heimspiel gegen den Bonner SC so viel vorgenommen. Am Ende musste sich RWA mit einem Punkt begnügen.

Die Führung von Cihan Yilmaz (62.) glich Bonns Torjäger Lucas Musculus (78.) mit seinem 16.Saisontreffer aus.

Durch dieses Remis tritt Ahlen im Abstiegskampf auf der Stelle. Schon vor der Partie hatte Erhan Albayrak betont: "Uns helfen nur drei Punkte. Wir werden voll auf Sieg spielen." Mit dem 1:1 war Albayrak auch nicht zufrieden: "Das war ein sehr kampfbetontes Spiel mit wenigen Torchancen. Ein sehr taktisch geprägtes Geschehen. Im zweiten Abschnitt haben wir es versäumt mal ein dreckiges 1:0 über die Runden zu bringen. Wir sind alle enttäuscht, aber es geht weiter. Schon in der nächsten Woche. Dann greifen wir wieder an." Am kommenden Wochenende trifft Ahlen dann auf die zurzeit bärenstarken Wuppertaler, die nach dem 5:1 über Fortuna Düsseldorf II nun auch den SV Rödinghausen mit 4:1 abfertigten.

Derweil waren die Bonner mit dem Ergebnis einverstanden. Immerhin konnte die Mannschaft von Daniel Zillken den Negativlauf von fünf verlorenen Spielen in Serie stoppen. "Es tut einfach gut, dass wir diese Ergebniskrise beendet haben. Das ist ein schönes Gefühl. Ich finde, dass wir in Ahlen fußballerisch die bessere Mannschaft waren. In manchen Situationen müssen wir einfach dreckiger, klüger agieren. Je länger es 0:0 gestanden hätte, umso höher wäre unsere Chance gewesen hier als Sieger vom Platz zu gehen. Aber so war es nicht und wir haben nach dem 0:1 gut reagiert. Unsere Mannschaft hat stabil verteidigt, nach vorne hin fehlt noch etwas. Daran werden wir arbeiten", resümierte BSC-Trainer Daniel Zillken.