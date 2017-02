Bei Schlusslicht Mainz 05 II will Spitzenreiter MSV Duisburg die Tabellenführung in der 3. Liga untermauern.

Verzichten muss der bulgarische Coach allerdings auf seine Nummer eins: Mark Flekken muss auf Grund von muskulären Problemen im Oberschenkel passen. Für ihn hütet Marcel Lenz den Kasten der Zebras – der 23-Jährige spielte in dieser Spielzeit nur im Niederrheinpokal. Außerdem muss Gruev weiterhin auf seinen Kapitän Branimir Bajic verzichten. Auch in der Offensive gibt es eine Veränderung: Für Simon Brandstetter rückt Stanislav Iljutcenko in die erste Elf.

Trainer Ilia Gruev schickt folgende Elf in die Begegnung beim Tabellenletzten aus Mainz:

Lenz – Wolze (C), Bomheuer, Blomeyer, Klotz – Albutat, Schnellhardt – Janjic, Wiegel – Iljutcenko, Onuegbu

Auf der Bank nehmen vorerst Platz:

Zeaiter, Hajri, Dausch, Bröker, Brandstetter, Engin, Poggenberg