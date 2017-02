Seit sieben Jahren begleitet die renommierte Agentur firo sportphoto den Emscher-Junior-Cup, das beliebte Fußballturnier der Emschergenossenschaft.

Nun sorgte Jürgen Frommes Bild „Fair Play“ bei der Wahl zum „Sportfoto des Jahres“ durch den Verband der deutschen Sportjournalisten in Zusammenarbeit mit dem Kicker Sportmagazin für Aufsehen. In der Kategorie „Fußball Amateur + Jugend“ belegte seine Aufnahme den ersten Platz. In der fotografierten Szene versöhnen sich zwei U9-Spieler nach einem Foul. „Eine schöne Szene, die zeigt: Auch unterschiedliche Kulturen verständigen sich auf dem Fußballplatz – auf ihre Weise“, so Jürgen Fromme zu seinem preisgekrönten Bild.

Aufgenommen wurde es beim Saisonauftakt am 8. Mai 2016 in Holzwickede. Passend dazu gibt es im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund derzeit eine Sonderausstellung: Unter dem Motto „Träume, Tränen und Triumphe – Was Minis und Megastars verbindet“ sind Bilder des Emscher-Junior-Cups zu sehen. Dabei werden besonders die Parallelen zu bekannten Fotos aus dem Profi-Fußball dargestellt –großformatig als Spiegelbilder inszeniert. Noch bis zum 5. März ist die Ausstellung in Dortmund geöffnet.

Letzte Chance: Dinslaken

Die Anmeldephase für den Emscher Junior Cup 2017 scheint kurz vor dem Ende zu stehen. Fünf von sechs Qualifikationsstandorten sind bereits ausgebucht. Drei Startplätze stehen Stand Freitagmittag noch in Dinslaken zur Verfügung. "Diese drei Plätze werden wir garantiert auch noch vergeben können", ist Olaf Dreßel vom Organisationsteam guter Dinge und freut sich: "Dann werden wir innerhalb von vier Wochen entlang der Emscher 84 F-Junioren-Teams in Bewegung bringen." „Die Emschergenossenschaft hat da ein ganz tolles Turnier für Groß und Klein auf die Beine gestellt hat. Viele spannende und unvergessliche Momente warten jedes Jahr auf die Spieler, die Trainer und die Eltern. Aber auch für uns als Organisationsteam ist das jedes Jahr ein Turnier, dem wir entgegenfiebern“, sagt Dreßel und ergänzt: „Außerdem gibt es nicht zuletzt wieder tolle Preise für die Mannschaften zu gewinnen.“

