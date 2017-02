Rot Weiss Ahlen beginnt am Samstag die Mission Klassenerhalt. Auch wenn die Realisierung dieses Ziels ein sportliches Wunder wäre, sind die Ahlener voller Optimismus.

"Wir haben noch genügend Spiele. Ich habe als Profi gelernt, dass im Fußball alles möglich ist. Du kannst 0:2- oder 0:3-Rückstände drehen wie auch hohe Führungen verspielen. Jedes Spiel beginnt bei Null und wir haben in jeder Partie die Chance auf drei Punkte. Gegen Bonn wollen wir den ersten Schritt zum großen Ziel machen", erklärt RWA-Trainer Erhan Albayrak.

Neun Punkte liegt Ahlen aktuell hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz, den der FC Schalke 04 II belegt, zurück. Ein Spiel haben die Ahlener gegenüber Schalke noch in der Hinterhand. "Wir schauen da nicht explizit auf Schalke oder irgendjemand anderen. Wir schauen wirklich nur von Spiel zu Spiel und versuchen drei Punkte zu holen. Alles andere macht in unserer Situation keinen Sinn", sagt der Ahlener Coach.





Gegen Bonn sieht Albayrak eine große Chance. Der Aufsteiger aus der Mittelrheinliga ist bereits am vergangen Montag mit dem Nachholspiel beim 1. FC Köln II in die Restrunde gestartet. Das 0:2 beim FC-Nachwuchs war bereits die fünfte Niederlage in Folge für den BSC. "Ich habe mir das Spiel angeschaut. Bonn hat eine gute Mannschaft. Aber man kann sie auch knacken", betont Albayrak. Dem 39-Jährigen ist nicht verborgen geblieben, dass die Bonner trotz eines 14-Punkte-Vorsprung auf Ahlen ein Gegentor mehr kassiert haben als die Rot-Weissen. Albayrak: "Ja, wir haben 42 und die 43 Gegentreffer. Das ist bei der Tabellenkonstellation schon etwas überraschend. Wir werden alles versuchen, damit die Bonner nach dem Spiel ein noch schlechteres Torverhälhtnis haben."

Dass auf Seiten der Ahlener die Null steht, sollen Sascha Kirschstein oder Azmir Alisic sorgen. Ob der 36-jährige Kirschstein oder der erst 21 Jahre alte Alisic das RWA-Tor hüten wird, will Albayrak erst kurzfristig entscheiden. "Das wird wahrscheinlich erst am Spieltag der Fall sein. Sascha hat eine gute Vorbereitung gespielt und ist sehr erfahren. Azmir hat sich toll entwickelt und auch in den Einsätzen vor der Winterpause gezeigt, dass wir uns auf ihn zu hundert Prozent verlassen können. Ich freue mich, dass ich zwei so starke Schlussleute habe. Das wird am Ende eine Bauchentscheidung", erklärt Albayrak.

Bis auf den verletzten Rene Lindner und den gesperrten Jan Klauke steht den Ahlenern der komplette Kader zur Verfügung.