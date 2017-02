Entwarnung bei Manuel Riemann.

Der Keeper des VfL Bochum, der sich in der Schlussphase in Hannover eine Fußverletzung zuzog, gab bereits am Dienstagnachmittag Entwarnung: „Alles halb so schlimm. Ich werde Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.“

So weit ist Timo Perthel noch nicht. Der Linksverteidiger kommt einfach nicht in Schwung. Erst eine Verletzung, dann die Sperre, dann Grippe und jetzt auch noch Knieprobleme machen einen Einsatz beim Heimspiel gegen Würzburg nahezu unmöglich.

Ganz bitter ist für die VfL-Verantwortlichen noch das Hinspiel in Erinnerung. Damals wurden dem VfL zwei klare Foulelfmeter verweigert. Da hofft man auf den Optimismus von Riemann, der nach dem strittigen Pfiffen in Hannover einen Wunsch äußerte: „Wenn sich das mit den Fehlentscheidungen innerhalb einer Saison ausgleicht, dann müssten wir in den nächsten Wochen sehr viel Glück mit den Unparteiischen haben.“