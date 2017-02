Am Mittwochabend beim Spiel der U19 gegen Borussia Mönchengladbach war Görkem Saglam nur Zaungast.

Der U19-Nationalspieler, am Montag in Hannover noch im Einsatz, hatte den freien Tag genutzt, um das Spiel bei den Niedersachsen aus dem Kopf und aus dem Körper zu bekommen. RS sprach mit einem der hoffnungsvollsten Talente im VfL-Kader.

Görkem Saglam, drei Tage nach Hannover, haben Sie die unglückliche Niederlage in Hannover schon verkraftet.

Nein, ich denke ganz Bochum hat sich wegen der Leistung des Schiedsrichters noch nicht beruhigt. Wir haben schon nach dem Spiel und auf der Rückfahrt wegen der Entscheidungen, die alle gegen uns gewesen sind, diskutiert. Da haben wir sie bei der Analyse auf den Fernsehmonitoren in der Kabine noch einmal sehen können. Und danach kam der Ärger noch einmal so richtig hoch.

Kann man denn aus dem Spiel etwas Positives mitnehmen?

Ich denke, dass wir in Hannover - und das ist immerhin eine Spitzenmannschaft in der 2. Liga – mit dem Gegner auf Augenhöhe gewesen sind. Bei regulärem Spielverlauf gehen wir dort als Sieger vom Platz. Aber das müssen wir schnell vergessen, denn am Samstag erwartet uns mit Würzburg eine völlig andere Aufgabe. Die stellen sich hinten rein und das liegt uns nicht. Ganz wichtig für uns ist es, auch bei einem schlechten Start ins Spiel die Nerven zu behalten. Da kann es Pfiffe geben und eine gewisse Unruhe. Das müssen wir ausblenden. Wir sind zuhause ungeschlagen. Auch weil unsere Anhänger bisher großartig mitgemacht haben. Gerade die Unterstützung von außen würde uns am Samstag in einer gewiss nicht leichten Situation schon eine Menge helfen.

Wie sehen Sie Ihre persönliche Situation im VfL-Team, nachdem sich die Einsätze mehr und mehr häufen?

Wenn ich ehrlich bin, profitiere ich momentan von unseren Ausfällen. Für mich persönlich ist das eine positive Sache, denn als junger Spieler ist man ungeduldig und möchte unbedingt spielen. Aber ich bin erst 18 Jahre alt und noch Jugendspieler, deshalb bin ich mit den bisherigen Einsatzzeiten, die mir Trainer Gertjan Verbeek gegeben hat, auch ganz zufrieden. Natürlich hoffe ich darauf, das ein oder andere Spiel noch von Anfang an zu machen. Aber das kommt sicher noch.

Mittwochabend waren Sie bei der U19. Werden Sie dort auch nochmal spielen?

Ich denke, aufgrund der angespannten personellen Situation mit den Ausfällen von Thomas Eisfeld und Kevin Stöger werde ich wohl bei den Profis bleiben und nicht mehr für die U19 auflaufen.