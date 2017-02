Der FC Kray hat bereits am Dienstagabend gegen die Sportfreunde Siegen (1:1) getestet. Am Sonntag kommt der nächste Regionalligist zur Buderusstraße.

Ab 17 Uhr ist dann Anstoß in der KrayArena gegen die TSG Sprockhövel. „Dieses Spiel passt perfekt in unseren Vorbereitungsplan. Wir wollten gern gegen einen Gegner spielen, der uns nochmals alles abverlangt. Wir starten nun in die heiße Phase vor unserem Meisterschaftsauftakt gegen den VfB Hilden“, sagt Christoph Klöpper vor dem Test gegen das Schlusslicht der Regionalliga West.