Der SV Rödinghausen hat Daniel Latkowski vom Ligakonkurrenten SC Wiedenbrück unter Vertrag genommen. Der 25-jährige wechselt im Sommer nach Rödinghausen.

Der in Porto geborene Flügelspieler war vor seinem Engagement in Wiedenbrück bei den Sportfreunden Lotte und dem VfL Osnabrück unter Vertrag. In der aktuellen Spielzeit kann er in 19 Spielen drei Tore und eine Vorlage vorweisen.

"Wir sind froh, einen gestandenen Regionalligaspieler mit Erfahrung aus der 3. Liga für uns gewinnen zu können. Daniel kommt aus der Region und wird unserem Kader im Sommer zusätzlich verstärken. Wir sind sehr froh, dass es geklappt hat", sagt Alexander Müller. Latkowski erhält beim SVR einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2017/2018.