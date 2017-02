In der Fußball-Bundesliga steht am Wochenende der 21. Spieltag an.

Den 21. Spieltag tippt Alexander Klitzpera (Chefscout des SV Darmstadt 98):

Tipps Heim Gast Experte RS FC Augsburg Bayer 04 Leverkusen 1:3 2,30 0:2 2,30 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 3:0 1,45 2:1 1,45 Hertha BSC Berlin FC Bayern München 1:2 1,40 0:0 4,70 TSG 1899 Hoffenheim SV Darmstadt 98 - 4:1 1,45 FSV Mainz 05 Werder Bremen 2:0 2,00 2:3 3,75 Eintracht Frankfurt FC Ingolstadt 04 2:0 2,10 2:1 2,10 Hamburger SV SC Freiburg 0:1 3,80 2:0 2,00 Borussia Mönchengladbach RasenBallsport Leipzig 1:0 2:0 1. FC Köln FC Schalke 04 2:2 3,25 1:2 2,90

