Der 1. FC Magdeburg und der Hallesche FC haben aus dem Patzer des VfL Osnabrück kein Kapital geschlagen und in der 3. Fußball-Liga den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz verpasst.

Am 22. Spieltag kam Magdeburg bei Zweitliga-Absteiger SC Paderborn nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, bleibt aber zumindest auf dem Relegationsplatz, weil die punktgleichen Hallenser ebenfalls nur 1:1 (1:0) gegen Jahn Regensburg spielten.

Ausgerechnet Magdeburgs Torjäger Christian Beck war mit seinem Eigentor (21.) entscheidend an den Punktverlusten beim früheren Erstligisten Paderborn beteiligt. Tarek Chahed (17.) hatte den FCM in Führung gebracht. "Wir sind hergefahren, um einen Dreier mitzunehmen. Unter dem Strich geht der Punkt für uns aber in Ordnung", resümierte FCM-Trainer Jens Härtel.

In Halle egalisierte Marco Grüttner (82.) die Führung der Hausherren durch Benjamin Pintol (45.). Für Chemnitz schossen Dennis Mast (5.), Björn Jopek (43.) und Florian Hansch (51.) den nie gefährdeten Sieg heraus.

Osnabrück hatte am Freitag überraschend 1:2 (1:0) gegen das klare Tabellenschlusslicht FSV Mainz 05 II verloren und den Verfolgern somit die Chance eröffnet, Rang zwei zu übernehmen.

Aufgrund der Patzer der Verfolger von Tabellenführer MSV Duisburg ist auch der Chemnitzer FC wieder aussichtsreich im Aufstiegsrennen: Nach dem 3:0 (2:0) beim FSV Frankfurt liegen die Sachsen als Tabellenfünfter nur noch zwei Zähler hinter Platz zwei. Der CFC verdrängte die Kölner Fortuna auf Rang sechs, die nicht über ein 0:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden hinauskam. "Ich freue mich, dass wir wieder zu null gespielt haben. Der Sieg geht absolut in Ordnung", sagte CFC-Coach Sven Köhler.

Aufsteiger FSV Zwickau blieb zum vierten Mal in Folge ohne Niederlage und stellte durch das 2:1 (1:0) gegen die zweite Mannschaft von Werder Bremen den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen her. Bremens Eric Oelschlägel unterlief dabei in der dritten Minute der Nachspielzeit ein folgenschweres Eigentor.

Das Mittelfeld-Duell zwischen Sonnenhof Großaspach und Hansa Rostock endete 1:1 (0:1). Großaspach spielte nach der Roten Karte gegen Jeremias Lorch (27.) mehr als eine Stunde in Unterzahl. Bereits am Freitag trennten sich der VfR Aalen und Rot-Weiß Erfurt 1:1 (0:1).