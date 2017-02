Claus-Dieter "Pele" Wollitz ist bei einer Pressekonferenz des Nordost-Regionalligisten Energie Cottbus der Kragen geplatzt. Der Trainer übt massive Kritik am DFB.

Die frostigen Temperaturen machen den Mannschaften der Regionalliga Nordost zu schaffen. Sieben von neuen Partien wurden für das kommende Wochenende abgesagt. Nur in Cottbus und Jena soll der Ball rollen. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz kann sich darüber aber nicht freuen. "Wenn so viele Spiele ausfallen, muss man den Spieltag komplett absagen. Sonst sind alle Türen für Spekulationen geöffnet", sagte der 51-Jährige während einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Schönberg 95.

Jetzt machen sie einen großen Aufruhr, weil 48 Vereine bei der WM spielen. Aber dass ein Erster nicht aufsteigen darf - darüber macht sich keiner Gedanken "Pele" Wollitz

Sowohl in Cottbus als auch in Jena existiert eine Rasenheizung. Ein Luxus, auf den der Großteil der Liga nicht zurückgreifen kann. Wollitz ist dieses Ungleichgewicht ein Dorn im Auge. Der ehemalige Trainer des West-Regionalligisten Viktoria Köln wünscht sich deshalb drastische Maßnahmen - von allen deutschen Viertligisten. "Ich fordere alle Regionalligisten auf, in den Streik zu gehen. Um 13:30 Uhr wollen die Schiedsrichter anpfeifen, aber die Mannschaften sind nicht da."

Aufstiegsmodus lässt Wollitz brodeln

Anschließend holte Wollitz zum Rundumschlag gegen den DFB aus. Der Cottbus-Trainer moniert, dass die Regionalliga stiefmütterlich behandelt werde. "Die Regionalliga ist nur noch Beiwerk", betonte Wollitz und wurde noch deutlicher: "Der DFB interessiert sich dafür, dass die Nationalelf funktioniert, dass viel Geld eingespielt wird und dass hohe Geldstrafen ausgesprochen werden. Aber wie der DFB die kleinen Vereine unterstützt, ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten."

Auch der umstrittene Aufstiegsmodus in der Regionalliga lässt den ehemaligen Bundesliga-Spieler des FC Schalke 04 brodeln. Dieser sieht vor, dass nur drei von fünf Regionalliga-Meistern in die 3. Liga aufsteigen dürfen. Wollitz: "Jetzt machen sie einen großen Aufruhr, weil 48 Vereine bei der WM spielen. Aber dass ein Erster nicht aufsteigen darf - darüber macht sich keiner Gedanken. Das macht nicht nur den Wettbewerb kaputt - sondern auch die Vereine."