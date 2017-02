Am Samstag der laufenden Woche absolvieren die Rot-Weissen das letzte Testspiel vor der ersten Regionalligapartie im Jahr 2017.

Im Stadion Essen trifft RWE auf den SüdwestRegionalligisten 1. FC Saarbrücken. Anstoß der Begegnung ist um 14.00 Uhr. Für beide Mannschaften ist das Testspiel die Generalprobe für den Pflichtspielauftakt. Während es die Bergeborbecker in der ersten Regionalligapartie des Jahres in der Domstadt mit Viktoria Köln zu tun bekommen, erwartet die Saarbrückener ein Heimspiel gegen den FC Astoria Walldorf. In der Tabelle belegt die Mannschaft der Ex-Rot Weissen Marwin Studtrucker und Kevin Behrens aktuell den 4. Platz der Regionalliga Südwest.

Für RWE-Fans ist am Samstag ausschließlich die Sparkassentribüne geöffnet. Tickets können zum Preis von 9,- Euro (ermäßigt 6,- Euro) erworben werden. Das Stadion Essen öffnet um 13.00 Uhr. Rot-Weiss Essen weist ausdrücklich darauf hin, dass Dauerkarten zu diesem Spiel keine Gültigkeit besitzen.