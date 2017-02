Es waren Szenen, die man so bislang nicht kannte: Thomas Tuchel, der sich nach dem Treffer zum 1:0 für Borussia Dortmund zum Publikum umdreht und es gestenreich animiert, doch bitte noch mehr Lärm zu machen als ohnehin schon. Ein Kommentar.

Tuchel, der nach dem aberkannten Ausgleichstor für RB Leipzig Gesten in Richtung Leipziger Bank macht, die sich wohl am besten mit „Labert ihr mal“ übersetzen lassen.

Wer sah, wie der BVB-Trainer an der Seitenlinie aus seiner Haut fuhr, der konnte spüren, wie wichtig dieser Sieg war und welche Last abfiel von Tuchel. Denn der Druck war groß vor dem Spiel: Mit einer Niederlage wäre Platz zwei endgültig außer Reichweite gewesen und auch der Kampf um Platz drei sehr kompliziert geworden. Dank des Sieges steht Dortmund zumindest bis Sonntagnachmittag auf dem Platz, der noch die Qualifikation zur Champions League garantiert – und der das Minimalziel in der Bundesliga ist.

Der Sieg über Leipzig bringt dem längst nicht mehr unumstrittenen Trainer einige Pluspunkte, denn anders als bei Werder Bremen war der Triumph über den Aufsteiger hochverdient. In der ersten Halbzeit überraschte der BVB mit bemerkenswert kämpferischem Auftritt, in der zweiten Halbzeit war er dem Gast aus Leipzig auch spielerisch deutlich überlegen – nur das erlösende zweite Tor fehlte.

Tuchel hatte seine Mannschaft gut eingestellt, hatte die richtige Taktik gewählt: Das so geliebte Kurzpass- und Ballbesitzspiel gab er auf, ließ seine Mannschaft stattdessen pragmatisch mit einer Fünfer-Abwehrkette, mit vielen langen Bällen und schnellen Kontern agieren.

In Dortmund hoffen sie nun, dass der Erfolg eine Initialzündung für eine erfolgreiche Rückrunde sein könnte. Dafür muss aber gegen Berlin und Darmstadt mit gleicher Intensität und Leidenschaft gespielt werden, wie es gegen Leipzig gelang. Denn schon einmal wurde ein Spitzenspiel dank beeindruckender taktischer Disziplin und Kampfkraft mit 1:0 gewonnen: im November gegen Bayern München. Eine Woche später folgte ein 1:2 in Frankfurt – und eine der schlechtesten Saisonleistungen.