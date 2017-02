Die Fachschaft Gladbecker Fußball hat aus den jüngsten Ereignissen bei den Hallen-Stadtmeisterschaften drastische Konsequenzen gezogen.

„Die Feldstadtmeisterschaften (2017) und Hallenstadtmeisterschaften (2018) werden ausgesetzt und finden nicht statt“, heißt es in einer Erklärung, die von den Fachschaftsvorsitzenden Volker Dyba, Holger Zilcher und Andreas Knittel unterzeichnet worden ist.

Damit nicht genug: Die Mannschaften SV Zweckel II und Adler Ellinghorst III, die die am Samstag vor einer Woche in der Schirrmacher-Halle eine Prügelei geliefert haben, sind von der Fachschaft Fußball für drei Jahre von den Titelkämpfen auf dem Feld und in der Halle ausgeschlossen worden. Gleiches gilt für die FSM Gladbeck. Aus dem Fanblock des am Hartmannshof heimischen Teams war beim Endspiel der Stadtmeisterschaft eine Wasserflasche aufs Feld geworden worden, was zum Abbruch des Finals durch Schiedsrichter Marcel Neuer geführt hatte. „Der Verein F.S.M. Gladbeck“, heißt es in der Mitteilung der Fachschaft Fußball weiter, „übernimmt die durch eigene Fans verursachten Kosten für die Beschädigungen in der Artur Schirrmacher Halle.“

Die Spieler des SVZ II und von Adler III, die laut Spielbericht an den Hallenstadtmeisterschaften teilgenommen haben, dürfen allesamt in den nächsten drei Jahren nicht an den Stadtmeisterschaften in Gladbeck teilnehmen. Das gilt auch für die Trainer und Betreuer. Ausdrücklich betont der Fachschafts-Vorstand: „Dieses gilt auch bei einem Vereinswechsel.“

Dyba & Co. legen Aufgaben nieder

Volker Dyba, der seit mittlerweile elf Jahren die Fachschaft Fußball leitet, Holger Zilcher und Andreas Knittel haben aus den Ereignissen auch persönliche Konsequenzen gezogen. Sie werden nach der nächsten ordentlichen Sitzung der Fachschaft am 13. März für ein Jahr alle Aufgaben und Arbeiten niederlegen. „Im Jahr 2018 stehen Neuwahlen der Fachschaftsmitglieder an“, heißt es in der Erklärung, „inwieweit das alte Fachschaft Team sich noch zur Wahl stellen wird, ist aktuell noch unklar.“

Mit Stadtsportverband gesprochen

Der Vorstand der Fachschaft Gladbecker Fußball hat es sich nicht einfach gemacht mit den Entscheidungen. Er hat diese auch nicht im Alleingang getroffen, sondern in enger Abstimmung mit dem Gladbecker Stadtsportverband und dem Vorstand des Fußballkreises 12 (Gelsenkirchen, Gladbeck und Kirchhellen).

In der Mitteilung betonen Dyba, Zilcher und Knittel: „Das, was hier an den beiden Tagen passiert ist, kann von uns absolut nicht geduldet werden. Zum einen das Verhalten der Mannschaften von Adler Ellinghorst 3 und SV Zweckel 2 mit der Ausschreitung nach dem Schlusspfiff. Des Weiteren das Verhalten der Fans von F.S.M. kurz vor dem Ende des Finals und danach.“