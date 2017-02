Julian Draxler hat in Frankreich wieder für Furore gesorgt. Seit Jahresbeginn trägt der ehemalige Profi des FC Schalke 04 das Trikot von Paris Saint-Germain.

In seinem fünften Pflichtspiel erzielte der Weltmeister nun seine Treffer drei und vier. Besonders von seinem ersten Tor, das den Weg zum 4:0-Erfolg bei Stade Rennes ebnete, werden sie in Frankreich noch lange sprechen. Nach einem langem Zuspiel aus der eigenen Abwehr heraus nahm Draxler den Ball kurz vor der Strafraumgrenze mit und überwand Rennes-Torwart Benoît Costil per Lupfer. Der Ball sprang an den linken Pfosten und rollte von über die Linie - ein Traumtor.

Beim zweiten Treffer nutzte der Ex-Schalker seine Dynamik aus und traf mit einem Flachschuss ins rechte untere Toreck. Nach der Gala gab es durchweg positive Stimmen von der Presse und aus dem PSG-Team. "Draxler – was für ein Spektakel. Der Deutsche zeigte eine beeindruckende Leistung“, schrieb etwa "France Football“.

Matuidi und Ben Arfa schwärmen

"Er hat viele Qualitäten und ist ein großer Spieler. Wir sind glücklich, dass er da ist", sagte der französische Nationalspieler Blaise Matuidi. Auch Hatem Ben Arfa schwärmte von der Leistung des 23-Jährigen. "Draxler ist ein technisch starker Spieler. Es ist ein Vergnügen, mit ihm zusammenzuspielen. Er riecht den Fußball. Wir sind stolz, dass er bei uns ist", erklärte der Mittelfeldspieler.

Julian Draxler war übrigens nicht der einzige Ex-Schalker, der am Mittwoch groß aufspielte. Leroy Sané zeigte eine starke Leistung im Trikot von Manchester City. Trainer Pep Guardiola beorderte den Nationalspieler in der Auswärtspartie bei West Ham United in die Startelf. Sané dankte es ihm mit zwei Vorlagen. Manchester City gewann die Partie mit 4:0 (3:0).

Sané zeigt in den vergangenen Wochen, warum er Manchester City im Sommer 2016 angeblich 50 Millionen Euro wert war. Im Topspiel gegen Tottenham Hotspurt erzielte er seinen zweiten Saisontreffer, auch beim Pokalerfolg bei Crystal Palaca war er erfolgreich.